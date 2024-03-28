https://sputniknews.com.tr/20240328/mevduatta-bankalar-oranlari-guncelledi-dovizden-donus-yapana-yuksek-faiz-verilecek-1082149169.html

Mevduatta bankalar oranları güncelledi: Dövizden dönüş yapana yüksek faiz verilecek

Mevduatta bankalar oranları güncelledi: Dövizden dönüş yapana yüksek faiz verilecek

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Bankalarda halihazırda faizler yüzde 57 seviyesine kadar çıktı. Öte yandan... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T10:17+0300

2024-03-28T10:17+0300

2024-03-28T10:17+0300

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TCMB’nin son agresif faiz artışı sonrasında TL varlıklara olan ilgi daha da dikkat çekmeye başladı. Bankalar mevcut faiz oranlarını da yukarı yönlü güncellemeye başladı. Şu anda bankalarda halihazırda mevduat faizleri yüzde 57’ler seviyesine kadar çıktı.Öte yandan dövizden KKM hesaplarına geçenler için vade sonrası paralarını TL mevduatta değerlendirmeleri karşılığında bankalar çok daha yüksek oranda faiz sunuyor. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarının TL mevduata geçmesi ile birlikte faiz yüzde 75 seviyesine kadar çıkıyor.Peki bankalarda faiz oranları daha da yükselecek mi? Şu anda yüzde 75 faiz oranı ile 1 milyon TL’yi vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen bir kişinin aylık kazancı ne kadar oluyor?Mevduat faizleri için çarpıcı tahminKonuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: 32 gün vade uyarısıŞu anda kişilerin paralarını vadeli mevduata yatıracaklarsa 32 gün vade yapmalarının faydalı olacağını belirten Bayram, Milliyet'e verdiği röportajında şunları söyledi:Faizler yüzde 75'i aşar mı?Döviz mi, TL mevduat mı daha cazip?Yatırım sepetinde mevduatın payı ne kadar olmalı?Altın, borsa, dövize göre en fazla getiri şu anda mevduatlarda. Ancak borsa da rekorlar kırmaya devam ediyor. Sıralama olarak mevduat faizi, borsa, altın ve en son olarak da döviz getirisi olarak değerlendirilebilir. Burada ağırlığın mevduat faizinde olması, risk algısına göre de altın ile borsa arasında bir seçim yapılması daha doğru olacaktır. En son seçenek olarak da döviz düşünülebilir. Döviz bu yıl daha az kazandıracak diyebiliriz.1 milyon TL'si olanlar yüzde 75 faizle ne kadar kazanıyor?Şu anda 1 milyon TL’yi yüzde 75 faiz oranı ile TL mevduatta değerlendirmek isteyen bir yatırımcının vergilerin düşürülmesi sonrası aylık net kazancı 52 bin 459 TL seviyesinde olacak.”

https://sputniknews.com.tr/20240328/kredi-kartiyla-fatura-odeyenler-dikkat-bu-ay-ekstreye-bakmayanlar-yuksek-faiz-odemeye-devam-edecek-1082146246.html

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kur korumalı mevduat nedir