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Mevduatta bankalar oranları güncelledi: Dövizden dönüş yapana yüksek faiz verilecek
Mevduatta bankalar oranları güncelledi: Dövizden dönüş yapana yüksek faiz verilecek
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Bankalarda halihazırda faizler yüzde 57 seviyesine kadar çıktı. Öte yandan... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T10:17+0300
2024-03-28T10:17+0300
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kur korumalı mevduat (kkm)
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TCMB’nin son agresif faiz artışı sonrasında TL varlıklara olan ilgi daha da dikkat çekmeye başladı. Bankalar mevcut faiz oranlarını da yukarı yönlü güncellemeye başladı. Şu anda bankalarda halihazırda mevduat faizleri yüzde 57’ler seviyesine kadar çıktı.Öte yandan dövizden KKM hesaplarına geçenler için vade sonrası paralarını TL mevduatta değerlendirmeleri karşılığında bankalar çok daha yüksek oranda faiz sunuyor. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarının TL mevduata geçmesi ile birlikte faiz yüzde 75 seviyesine kadar çıkıyor.Peki bankalarda faiz oranları daha da yükselecek mi? Şu anda yüzde 75 faiz oranı ile 1 milyon TL’yi vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen bir kişinin aylık kazancı ne kadar oluyor?Mevduat faizleri için çarpıcı tahminKonuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: 32 gün vade uyarısıŞu anda kişilerin paralarını vadeli mevduata yatıracaklarsa 32 gün vade yapmalarının faydalı olacağını belirten Bayram, Milliyet'e verdiği röportajında şunları söyledi:Faizler yüzde 75'i aşar mı?Döviz mi, TL mevduat mı daha cazip?Yatırım sepetinde mevduatın payı ne kadar olmalı?Altın, borsa, dövize göre en fazla getiri şu anda mevduatlarda. Ancak borsa da rekorlar kırmaya devam ediyor. Sıralama olarak mevduat faizi, borsa, altın ve en son olarak da döviz getirisi olarak değerlendirilebilir. Burada ağırlığın mevduat faizinde olması, risk algısına göre de altın ile borsa arasında bir seçim yapılması daha doğru olacaktır. En son seçenek olarak da döviz düşünülebilir. Döviz bu yıl daha az kazandıracak diyebiliriz.1 milyon TL'si olanlar yüzde 75 faizle ne kadar kazanıyor?Şu anda 1 milyon TL’yi yüzde 75 faiz oranı ile TL mevduatta değerlendirmek isteyen bir yatırımcının vergilerin düşürülmesi sonrası aylık net kazancı 52 bin 459 TL seviyesinde olacak.”
https://sputniknews.com.tr/20240328/kredi-kartiyla-fatura-odeyenler-dikkat-bu-ay-ekstreye-bakmayanlar-yuksek-faiz-odemeye-devam-edecek-1082146246.html
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kur korumalı mevduat nedir
kur korumalı mevduat nedir

Mevduatta bankalar oranları güncelledi: Dövizden dönüş yapana yüksek faiz verilecek

10:17 28.03.2024
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Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AA
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Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Bankalarda halihazırda faizler yüzde 57 seviyesine kadar çıktı. Öte yandan döviz dönüşümlü KKM'den TL mevduata geçiş için bankalar çok daha yüksek faiz oranı sunmaya başladı. Faizlerde yüzde 75’e varan seviye dikkat çekti. Peki 1 milyon TL’si olan ne kazanıyor?
TCMB’nin son agresif faiz artışı sonrasında TL varlıklara olan ilgi daha da dikkat çekmeye başladı. Bankalar mevcut faiz oranlarını da yukarı yönlü güncellemeye başladı. Şu anda bankalarda halihazırda mevduat faizleri yüzde 57’ler seviyesine kadar çıktı.
Öte yandan dövizden KKM hesaplarına geçenler için vade sonrası paralarını TL mevduatta değerlendirmeleri karşılığında bankalar çok daha yüksek oranda faiz sunuyor. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarının TL mevduata geçmesi ile birlikte faiz yüzde 75 seviyesine kadar çıkıyor.
Peki bankalarda faiz oranları daha da yükselecek mi? Şu anda yüzde 75 faiz oranı ile 1 milyon TL’yi vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen bir kişinin aylık kazancı ne kadar oluyor?

Mevduat faizleri için çarpıcı tahmin

Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Merkez Bankası’nın son faiz artışının ardından bankalarda mevduat faizleri yükseldi. Çünkü Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizleri yüzde 53 seviyelerine geldi. Bankalarda şu anda halihazırda mevduat faizleri yüzde 57 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Merkez Bankası’nın bankalara uyguladığı regülasyonlar çerçevesinde bankaların kredi büyüme oranları, zorunlu karşılık oranları değiştirildi. Bankaların karlılıkları azaldı diyebiliriz. Bankalar bu yüzden mevduat bulma yarışına girdiler. Merkez Bankası faizleri artırmasa da şu anda yüzde 57 olan mevduat faizlerinin yüzde 60’lara gelmesini bekliyoruz. Mevduat faizlerinde getiri artabilir.

32 gün vade uyarısı

Şu anda kişilerin paralarını vadeli mevduata yatıracaklarsa 32 gün vade yapmalarının faydalı olacağını belirten Bayram, Milliyet'e verdiği röportajında şunları söyledi:
32 gün veya 3 ay boyunca bir anlaşma yaparlarsa faiz oranı bu süre boyunca geçerli oluyor. Ancak vadeyi kısa süreli mevduata bağlamak daha faydalı olabilir. Faizler arttıkça her ay mevduat faiz oranları da yenilenmiş olacaktır. Şu anda TL KKM hesapları vade sonrası yenilenmiyor, yabancı paradan dönen KKM’ler yenilenebiliyor. Döviz cinsi KKM’den çıkanların TL mevduata dönebilmesi için Merkez Bankası bankalara bir kota koydu. Bu hedefi tutturmak isteyen bankalar yüzde 75’e varan faiz getirisi sunuyor. Yüzde 55-57 aralığında olan mevduat faizleri 20 puanlık marj ile birlikte yüzde 75’ler seviyesine çıkabiliyor.

Faizler yüzde 75'i aşar mı?

Döviz dönüşümlü KKM’den TL mevduata geçeceklere uygulanan faiz daha da artabilir. Çünkü bankalarda regülasyonlar artıyor. Merkez Bankası’nın bir baskısı söz konusu. Politika faizi artmasa bile TL mevduatların artacağını düşünüyorum.

Döviz mi, TL mevduat mı daha cazip?

Şu anda TL mevduat mantıklı, hatta en iyi getiri sunan yatırım araçlarından biri olarak gösterilebilir. Dövizin de enflasyon oranı kadar bir artışı öngörülüyor. Dövizde yıl sonu itibarıyla en kötü senaryoda yüzde 40 artış olacaktır. Ancak TL mevduatta getiri yüzde 75’ler seviyesine çıktı.

Yatırım sepetinde mevduatın payı ne kadar olmalı?

Altın, borsa, dövize göre en fazla getiri şu anda mevduatlarda. Ancak borsa da rekorlar kırmaya devam ediyor. Sıralama olarak mevduat faizi, borsa, altın ve en son olarak da döviz getirisi olarak değerlendirilebilir. Burada ağırlığın mevduat faizinde olması, risk algısına göre de altın ile borsa arasında bir seçim yapılması daha doğru olacaktır. En son seçenek olarak da döviz düşünülebilir. Döviz bu yıl daha az kazandıracak diyebiliriz.

1 milyon TL'si olanlar yüzde 75 faizle ne kadar kazanıyor?

Şu anda 1 milyon TL’yi yüzde 75 faiz oranı ile TL mevduatta değerlendirmek isteyen bir yatırımcının vergilerin düşürülmesi sonrası aylık net kazancı 52 bin 459 TL seviyesinde olacak.”
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