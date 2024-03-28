https://sputniknews.com.tr/20240328/kredi-kartiyla-fatura-odeyenler-dikkat-bu-ay-ekstreye-bakmayanlar-yuksek-faiz-odemeye-devam-edecek-1082146246.html

Kredi kartıyla fatura ödeyenler dikkat: Bu ay ekstreye bakmayanlar yüksek faiz ödeyecek

Kredi kartıyla fatura ödeyenler dikkat: Bu ay ekstreye bakmayanlar yüksek faiz ödeyecek

Sputnik Türkiye

Kredi kartı kullananlar ve otomatik ödeme talimatı verenler faiz politikaları ile adım adım sıkılaşma politikasının sonuçlarını yaşıyor. Son olarak ödemelerini... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T08:11+0300

2024-03-28T08:11+0300

2024-03-28T08:12+0300

banka

ekonomi

tüketici hakem heyeti

tüketici hakları

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kredi kartı aidatı

faiz

faiz oranı

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Bankalar son dönemde ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi ve nakit avans çekimlerine önemli miktarlarda faiz uyguladı. Ancak bu ay ekstrelerine bakanlar yüksek tutarlarda "otomatik fatura ödeme faizi" ile karşılaştı. Bu konuda çok sayıda vatandaş tüketici derneklerine şikayette bulunuyor.Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, yaptığı açıklamada, "Yıllarca bankalar mevduatları çekebilmek için tüketicilerden otomatik ödeme talimatları almaya çalıştılar. Fakat son zamanlarda tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladılar" dedi.TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise "Bankalar binbir rica ile aldıkları otomatik ödemelerden artık bugün faiz alıyor. Bunun nakit ödeme olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.Otomatik fatura ödeme faiz oranı ise kredi kartı faizinden yüksek. Şu an kredi kartı faizleri yüzde 3,74 oranında. Çünkü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini yüzde 35 politika faizine sabitledi. Otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 5 seviyesinde.Bankaların kredi kartı bilgilendirme metinlerinde otomatik fatura talimatı faizi istenilebileceğine dönük açıklamalar var. Yani kredi kartı alınırken yapılan sözleşmede tüketiciye bilgilendirme yapılıyor.Uzmanlar yine de bunun yasalara aykırı olduğu görüşünde. İbrahim Güllü, "Bu yasal bir uygulama değil, çünkü kredi kartıyla yapılan bu ödemeler alışveriş kapsamında. Yani nakit çekim değil" değerlendirmesini yaptı. Güllü'ye göre, bu uygulama Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesine aykırılık teşkil ediyor.Tüketici dernekleri ödenen ücretlerin geri alınması için tüketici hakem heyetine başvurulmasını öneriyor.Başvuruların e-devlet üzerinden de yapılabileceğini belirtiyorlar.

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