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Kremlin: Ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile yapıcı bir şekilde çalışıyoruz
Kremlin: Ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile yapıcı bir şekilde çalışıyoruz
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın, ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile birlikte ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) baskılarından kaynaklanan tehlikeleri... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T13:44+0300
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Günlük basın toplantısında, son dönemde gündemdeki yerini koruyan dost ülkelerle ticaret üzerindeki baskılarla ilgili son durumu değerlendiren Peskov, Türkiye ve Çin'deki bankaların ABD yaptırımlarına uyup uymadığına ilişkin incelemelerin sıkılaştırılması nedeniyle petrol ticaretindeki ödemelerde gecikmeler yaşadığıyla ilgili soruya verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı:Daha önce Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) bankaların ABD yaptırımlarına uyup uymadığına ilişkin incelemelerin sıkılaştırılması nedeniyle petrol ödemelerinde gecikmeler yaşadığı belirtilmişti.
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rusya, türkiye, çin, ödeme, ticaret, petrol, ihracat, banka, dmitriy peskov, abd, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım

Kremlin: Ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile yapıcı bir şekilde çalışıyoruz

13:44 28.03.2024 (güncellendi: 13:45 28.03.2024)
© Sputnik / Сергей КарпухинKremlin Sözcüsü Dmitry Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© Sputnik / Сергей Карпухин
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın, ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile birlikte ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) baskılarından kaynaklanan tehlikeleri göz önünde bulundurarak son derece yapıcı bir şekilde çalıştığını söyledi.
Günlük basın toplantısında, son dönemde gündemdeki yerini koruyan dost ülkelerle ticaret üzerindeki baskılarla ilgili son durumu değerlendiren Peskov, Türkiye ve Çin'deki bankaların ABD yaptırımlarına uyup uymadığına ilişkin incelemelerin sıkılaştırılması nedeniyle petrol ticaretindeki ödemelerde gecikmeler yaşadığıyla ilgili soruya verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı:
Bahsettiğiniz ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin ve AB'nin mali ve diğer otoritelerinin benzeri görülmemiş baskısı altında olduğu için elbette ayrı çalışma yapılıyor. Ortaklarımızla son derece yapıcı ve gergin bir şekilde, aslında uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkilerin kural ve normlarını ihlal eden bu benzeri görülmemiş baskıdan kaynaklanan tehlikeleri göz önünde bulundurarak çalışıyoruz.
Daha önce Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) bankaların ABD yaptırımlarına uyup uymadığına ilişkin incelemelerin sıkılaştırılması nedeniyle petrol ödemelerinde gecikmeler yaşadığı belirtilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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Putin: BRICS ülkeleri ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sistemi kurulmasıyla ilgileniyor
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