https://sputniknews.com.tr/20240328/kremlin-odemeler-konusunda-turkiye-ve-cin-ile-yapici-bir-sekilde-calisiyoruz-1082158206.html
Kremlin: Ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile yapıcı bir şekilde çalışıyoruz
Kremlin: Ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile yapıcı bir şekilde çalışıyoruz
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın, ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile birlikte ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) baskılarından kaynaklanan tehlikeleri... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T13:44+0300
2024-03-28T13:44+0300
2024-03-28T13:45+0300
dünya
rusya
türkiye
çin
ödeme
ticaret
petrol
ihracat
banka
dmitriy peskov
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1c/1082157845_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_c9f6a7779fb45b144410d5272f38f18e.jpg
Günlük basın toplantısında, son dönemde gündemdeki yerini koruyan dost ülkelerle ticaret üzerindeki baskılarla ilgili son durumu değerlendiren Peskov, Türkiye ve Çin'deki bankaların ABD yaptırımlarına uyup uymadığına ilişkin incelemelerin sıkılaştırılması nedeniyle petrol ticaretindeki ödemelerde gecikmeler yaşadığıyla ilgili soruya verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı:Daha önce Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) bankaların ABD yaptırımlarına uyup uymadığına ilişkin incelemelerin sıkılaştırılması nedeniyle petrol ödemelerinde gecikmeler yaşadığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240319/putin-brics-ulkeleri-ulusal-para-birimleri-uzerinden-bir-odeme-sistemi-kurulmasiyla-ilgileniyor-1081856646.html
rusya
çin
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1c/1082157845_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_4d510b7d44d324ecdfad8dd5c6f86ed1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, çin, ödeme, ticaret, petrol, ihracat, banka, dmitriy peskov, abd, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım
rusya, türkiye, çin, ödeme, ticaret, petrol, ihracat, banka, dmitriy peskov, abd, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım
Kremlin: Ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile yapıcı bir şekilde çalışıyoruz
13:44 28.03.2024 (güncellendi: 13:45 28.03.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın, ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile birlikte ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) baskılarından kaynaklanan tehlikeleri göz önünde bulundurarak son derece yapıcı bir şekilde çalıştığını söyledi.
Günlük basın toplantısında, son dönemde gündemdeki yerini koruyan dost ülkelerle ticaret üzerindeki baskılarla ilgili son durumu değerlendiren Peskov, Türkiye ve Çin'deki bankaların ABD yaptırımlarına uyup uymadığına ilişkin incelemelerin sıkılaştırılması nedeniyle petrol ticaretindeki ödemelerde gecikmeler yaşadığıyla ilgili soruya verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı:
Bahsettiğiniz ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin ve AB'nin mali ve diğer otoritelerinin benzeri görülmemiş baskısı altında olduğu için elbette ayrı çalışma yapılıyor. Ortaklarımızla son derece yapıcı ve gergin bir şekilde, aslında uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkilerin kural ve normlarını ihlal eden bu benzeri görülmemiş baskıdan kaynaklanan tehlikeleri göz önünde bulundurarak çalışıyoruz.
Daha önce Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) bankaların ABD yaptırımlarına uyup uymadığına ilişkin incelemelerin sıkılaştırılması nedeniyle petrol ödemelerinde gecikmeler yaşadığı belirtilmişti.