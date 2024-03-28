https://sputniknews.com.tr/20240328/kremlin-odemeler-konusunda-turkiye-ve-cin-ile-yapici-bir-sekilde-calisiyoruz-1082158206.html

Kremlin: Ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile yapıcı bir şekilde çalışıyoruz

Kremlin: Ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile yapıcı bir şekilde çalışıyoruz

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın, ödemeler konusunda Türkiye ve Çin ile birlikte ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) baskılarından kaynaklanan tehlikeleri... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T13:44+0300

2024-03-28T13:44+0300

2024-03-28T13:45+0300

dünya

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ödeme

ticaret

petrol

ihracat

banka

dmitriy peskov

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Günlük basın toplantısında, son dönemde gündemdeki yerini koruyan dost ülkelerle ticaret üzerindeki baskılarla ilgili son durumu değerlendiren Peskov, Türkiye ve Çin'deki bankaların ABD yaptırımlarına uyup uymadığına ilişkin incelemelerin sıkılaştırılması nedeniyle petrol ticaretindeki ödemelerde gecikmeler yaşadığıyla ilgili soruya verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı:Daha önce Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) bankaların ABD yaptırımlarına uyup uymadığına ilişkin incelemelerin sıkılaştırılması nedeniyle petrol ödemelerinde gecikmeler yaşadığı belirtilmişti.

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