https://sputniknews.com.tr/20240319/putin-brics-ulkeleri-ulusal-para-birimleri-uzerinden-bir-odeme-sistemi-kurulmasiyla-ilgileniyor-1081856646.html
Putin: BRICS ülkeleri ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sistemi kurulmasıyla ilgileniyor
Putin: BRICS ülkeleri ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sistemi kurulmasıyla ilgileniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, birçok BRICS ülkesinin ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sisteminin kurulmasıyla ilgilendiğini ve bunun çok umut verici bir... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T23:12+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtcan Sagintayev ile yaptığı görüşmede, birçok BRICS ülkesinin ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sisteminin kurulmasıyla ilgilendiğini, bunun çok umut verici bir yön olabileceğini söyledi.Putin, "Finansal ödemelerden bahsettiniz. Birçoğu, çok sayıda ülke arasında yeni, modern ve yüksek teknolojili ödeme merkezi olarak işlev görecek şekilde ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sisteminin kurulmasıyla ilgileniyor. Bu yapılabilir. Bu çok umut verici bir yön olabilir” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240318/rusyada-oylarin-tamami-sayildi-halkin-yuzde-8728i-putin-dedi-1081812463.html
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vladimir putin, brics, rusya
Putin: BRICS ülkeleri ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sistemi kurulmasıyla ilgileniyor
23:12 19.03.2024 (güncellendi: 23:13 19.03.2024)
Rusya Devlet Başkanı Putin, birçok BRICS ülkesinin ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sisteminin kurulmasıyla ilgilendiğini ve bunun çok umut verici bir yön olabileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtcan Sagintayev ile yaptığı görüşmede, birçok BRICS ülkesinin ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sisteminin kurulmasıyla ilgilendiğini, bunun çok umut verici bir yön olabileceğini söyledi.
Putin, "Finansal ödemelerden bahsettiniz. Birçoğu, çok sayıda ülke arasında yeni, modern ve yüksek teknolojili ödeme merkezi olarak işlev görecek şekilde ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sisteminin kurulmasıyla ilgileniyor. Bu yapılabilir. Bu çok umut verici bir yön olabilir” şeklinde konuştu.