https://sputniknews.com.tr/20240319/putin-brics-ulkeleri-ulusal-para-birimleri-uzerinden-bir-odeme-sistemi-kurulmasiyla-ilgileniyor-1081856646.html

Putin: BRICS ülkeleri ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sistemi kurulmasıyla ilgileniyor

Putin: BRICS ülkeleri ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sistemi kurulmasıyla ilgileniyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, birçok BRICS ülkesinin ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sisteminin kurulmasıyla ilgilendiğini ve bunun çok umut verici bir... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T23:12+0300

2024-03-19T23:12+0300

2024-03-19T23:13+0300

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vladimir putin

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rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtcan Sagintayev ile yaptığı görüşmede, birçok BRICS ülkesinin ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sisteminin kurulmasıyla ilgilendiğini, bunun çok umut verici bir yön olabileceğini söyledi.Putin, "Finansal ödemelerden bahsettiniz. Birçoğu, çok sayıda ülke arasında yeni, modern ve yüksek teknolojili ödeme merkezi olarak işlev görecek şekilde ulusal para birimleri üzerinden bir ödeme sisteminin kurulmasıyla ilgileniyor. Bu yapılabilir. Bu çok umut verici bir yön olabilir” şeklinde konuştu.

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