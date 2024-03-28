https://sputniknews.com.tr/20240328/kolombiya-tum-arjantinli-diplomatlari-sinir-disi-ediyor-1082147845.html

Kolombiya, tüm Arjantinli diplomatları sınır dışı ediyor

Kolombiya, tüm Arjantinli diplomatları sınır dışı ediyor

Sputnik Türkiye

Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ilgili ‘katil terörist’ sözlerinin ardından ülkedeki tüm Arjantinli... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T09:17+0300

2024-03-28T09:17+0300

2024-03-28T09:17+0300

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Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro hakkında kabul edilemez ifadeler kullandığı belirtilerek, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceği duyuruldu.Cumhurbaşkanı Petro'nun Kolombiya halkının hür iradesi sonucu demokratik şekilde seçildiği hatırlatılan açıklamada, "Arjantin Devlet Başkanı'nın ifadeleri ulusumuzun güvenini zedelediği gibi demokratik olarak seçilen Cumhurbaşkanı Petro'nun da onurunu zedeledi" ifadesine yer verildi.Milei, CNN'e verdiği röportajda, Petro için "Katil terörist olan birinden pek bir şey beklenemez" sözlerini kullanmıştı.Yerel basında çıkan habere göre, Kolombiya, Dışişleri Bakanlığının sınır dışı edilme kararını diplomatik kanallar aracılığıyla Arjantin Büyükelçiliğine iletecek.İki lider arasındaki gerginlik yeni değilArjantin Devlet Başkanı Milei'nin ülkesindeki seçim kampanyası sırasında ‘sosyalist ve komünist’ siyasilere yönelik sert ifadeleri Petro tarafından Hitler'in sözlerine benzetilmişti.Milei'nin 19 Kasım 2023'teki devlet başkanlığı 2. turunu kazanmasının ardından açıklamada bulunan Petro, sonucu üzücü olarak nitelendirmişti.Petro'nun, Milei'yi Arjantin'in eski diktatörü Jorge Videla ve Şili'nin eski askeri diktatörü Augusto Pinochet'e benzetmesi de ikili arasında gerginliğe yol açmıştı.Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro'ya yönelik "Kolombiya'yı batıran katil bir komünist" sözlerinin ardından, 27 Ocak'ta Buenos Aires Büyükelçisini "istişare" için ülkeye çağırmıştı.

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latin amerika, kolombiya, arjantin, güney amerika, javier milei, gustavo petro, diplomat, diplomat krizi, sınır dışı, persona non grata