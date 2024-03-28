https://sputniknews.com.tr/20240328/karabuk-universitesi-ile-ilgili-paylasimlara-sorusturma-10-supheliden-8i-yakalandi-1082156063.html

Karabük Üniversitesi ile ilgili paylaşımlara soruşturma: '10 şüpheliden 8'i yakalandı'

Karabük Üniversitesi ile ilgili paylaşımlara soruşturma: '10 şüpheliden 8'i yakalandı'

Sputnik Türkiye

Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T12:21+0300

2024-03-28T12:21+0300

2024-03-28T12:21+0300

türkiye

karabük

karabük üniversitesi

ankara cumhuriyet başsavcılığı

halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

soruşturma

şüpheli

gözaltı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075825993_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bb11f1028c98156f458dff737754f633.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240326/hiv-ve-hpv-vakalarinda-artis-iddiasiyla-ilgili-karabuk-universitesinden-aciklama-1082042932.html

türkiye

karabük

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karabük, karabük üniversitesi, ankara cumhuriyet başsavcılığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, soruşturma, şüpheli, gözaltı