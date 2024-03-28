https://sputniknews.com.tr/20240328/karabuk-universitesi-ile-ilgili-paylasimlara-sorusturma-10-supheliden-8i-yakalandi-1082156063.html
Karabük Üniversitesi ile ilgili paylaşımlara soruşturma: '10 şüpheliden 8'i yakalandı'
Karabük Üniversitesi ile ilgili paylaşımlara soruşturma: '10 şüpheliden 8'i yakalandı'
Sputnik Türkiye
Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T12:21+0300
2024-03-28T12:21+0300
2024-03-28T12:21+0300
türkiye
karabük
karabük üniversitesi
ankara cumhuriyet başsavcılığı
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
soruşturma
şüpheli
gözaltı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075825993_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bb11f1028c98156f458dff737754f633.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240326/hiv-ve-hpv-vakalarinda-artis-iddiasiyla-ilgili-karabuk-universitesinden-aciklama-1082042932.html
türkiye
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075825993_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7c652efeaf90e43bc4eb3821a533ff2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
karabük, karabük üniversitesi, ankara cumhuriyet başsavcılığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, soruşturma, şüpheli, gözaltı
karabük, karabük üniversitesi, ankara cumhuriyet başsavcılığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, soruşturma, şüpheli, gözaltı
Karabük Üniversitesi ile ilgili paylaşımlara soruşturma: '10 şüpheliden 8'i yakalandı'
Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.