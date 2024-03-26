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HIV ve HPV vakalarında artış iddiasıyla ilgili Karabük Üniversitesi'nden açıklama
HIV ve HPV vakalarında artış iddiasıyla ilgili Karabük Üniversitesi'nden açıklama
Sputnik Türkiye
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
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karabük
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Karabük'te HIV ve HPV vakalarında artış yaşandığı iddiasına yönelik Karabük Üniversitesi yazılı bir açıklama yaptı.Rektörlükten yapılan açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün 23 Mart'taki kamuoyu duyurusunda belirtildiği üzere, iddia edildiği gibi Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış yaşanmadığı belirtildi.Açıklamada şunlar ifade edildi:
https://sputniknews.com.tr/20240323/karabukte-hiv-ve-hpv-pozitif-vakalarinda-artis-iddiasina-iliskin-aciklama-1081981259.html
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karabük, karabük üniversitesi, hiv, hiv/aids
karabük, karabük üniversitesi, hiv, hiv/aids

HIV ve HPV vakalarında artış iddiasıyla ilgili Karabük Üniversitesi'nden açıklama

01:20 26.03.2024 (güncellendi: 01:22 26.03.2024)
© Fotoğraf : Karabük Üniversitesi Karabük Üniversitesi
Karabük Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
© Fotoğraf : Karabük Üniversitesi
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Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Karabük'te HIV ve HPV vakalarında artış yaşandığı iddiasına yönelik Karabük Üniversitesi yazılı bir açıklama yaptı.
Rektörlükten yapılan açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün 23 Mart'taki kamuoyu duyurusunda belirtildiği üzere, iddia edildiği gibi Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur.

Karabük Üniversitesi kurulduğu günden bugüne akademik çalışmalar başta olmak üzere araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararası çalışmalarıyla dünyadaki üniversiteler arasında saygın konuma yükselmiştir. Öğrencilerimiz de akademik gelişimleri ve girdikleri pek çok yarışmada elde ettikleri başarılarıyla Türkiye ve dünya çapında öne çıkmaktadır.

Bu kapsamda Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Türk devletlerine, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya dünyanın her tarafından 104 ülkeden en başarılı öğrenciler seçilerek üniversitemizde okumaları sağlanmaktadır. Bu öğrencilerimiz Türkçe öğrenmekte, Türk kültürünü öğrenmekte, Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönmektedir.

Üniversitemiz, öğrencilerimiz, üniversite personelimiz ve huzur kenti Karabük ile ilgili yapılan paylaşımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, ayrıca bu asılsız paylaşımları yapan failler hakkında 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' gibi adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçleri başlatılmış olup bu süreçlerin takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur."

HIV - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2024
TÜRKİYE
Karabük'te HIV ve HPV pozitif vakalarında artış iddiasına ilişkin açıklama
23 Mart, 09:41
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