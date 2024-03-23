https://sputniknews.com.tr/20240323/karabukte-hiv-ve-hpv-pozitif-vakalarinda-artis-iddiasina-iliskin-aciklama-1081981259.html

Karabük'te HIV ve HPV pozitif vakalarında artış iddiasına ilişkin açıklama

Karabük'te HIV ve HPV pozitif vakalarında artış iddiasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden "İlimizde HIV (+) ve HPV (+) vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son... 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T09:41+0300

2024-03-23T09:41+0300

2024-03-23T09:44+0300

türkiye

karabük

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hiv/aids

hpv aşısı

hpv

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Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karabük Üniversitesinden öğrencilerin HPV (+) ve HIV (+) belirtileriyle hastanelere başvurduğu şeklinde sosyal mecralarda yayılan iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtildi.Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de sağlık tesislerinde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıkların yakından takip edildiği ve düzenli kayıt tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231218/prof-dr-erdogan-2010dan-bu-yana-hiv-ile-yasayan-birey-sayisi-9-kat-artti-1078563951.html

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karabük, hiv, hiv/aids, hpv aşısı, hpv