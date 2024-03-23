https://sputniknews.com.tr/20240323/karabukte-hiv-ve-hpv-pozitif-vakalarinda-artis-iddiasina-iliskin-aciklama-1081981259.html
Karabük'te HIV ve HPV pozitif vakalarında artış iddiasına ilişkin açıklama
Karabük'te HIV ve HPV pozitif vakalarında artış iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden "İlimizde HIV (+) ve HPV (+) vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T09:41+0300
2024-03-23T09:41+0300
2024-03-23T09:44+0300
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Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karabük Üniversitesinden öğrencilerin HPV (+) ve HIV (+) belirtileriyle hastanelere başvurduğu şeklinde sosyal mecralarda yayılan iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtildi.Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de sağlık tesislerinde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıkların yakından takip edildiği ve düzenli kayıt tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231218/prof-dr-erdogan-2010dan-bu-yana-hiv-ile-yasayan-birey-sayisi-9-kat-artti-1078563951.html
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karabük, hiv, hiv/aids, hpv aşısı, hpv
karabük, hiv, hiv/aids, hpv aşısı, hpv
Karabük'te HIV ve HPV pozitif vakalarında artış iddiasına ilişkin açıklama
09:41 23.03.2024 (güncellendi: 09:44 23.03.2024)
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden "İlimizde HIV (+) ve HPV (+) vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır" açıklaması yapıldı.
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karabük Üniversitesinden öğrencilerin HPV (+) ve HIV (+) belirtileriyle hastanelere başvurduğu şeklinde sosyal mecralarda yayılan iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtildi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de sağlık tesislerinde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıkların yakından takip edildiği ve düzenli kayıt tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde HIV (+) ve HPV (+) vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir."