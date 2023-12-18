https://sputniknews.com.tr/20231218/prof-dr-erdogan-2010dan-bu-yana-hiv-ile-yasayan-birey-sayisi-9-kat-artti-1078563951.html

Prof. Dr. Erdoğan: 2010'dan bu yana HIV ile yaşayan birey sayısı 9 kat arttı

Prof. Dr. Erdoğan: 2010'dan bu yana HIV ile yaşayan birey sayısı 9 kat arttı

ALKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan, “2010'dan bu yana HIV ile yaşayan... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T11:11+0300

2023-12-18T11:11+0300

2023-12-18T11:11+0300

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi tarafından öğrencilere, Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda HIV ve AIDS hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, dekan yardımcıları, ALKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilara İnan ile öğrenciler katıldı.“HIV pozitif bireylerde günümüzdeki tedaviler ile normal yaşam süresi beklentilerine ulaşılabilir”Prof. Dr. Haluk Erdoğan, “2010'dan bu yana HIV ile yaşayan birey sayısı 9 kat arttı. HIV-AIDS hakkında bilgilenin, korunun ve tedavi olun. HIV bulaş veya bulaşmama yolarını öğrenin. HIV bulaş riski yüksek davranışlardan kaçının veya daha az risk içeren yolları tercih edin. HIV bağışıklık sisteminin içine yerleşerek, bireyin bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüstür. Bu virüs nedeniyle kişi infeksiyonlarla ve hastalıklarla savaşma yeteneğini yavaş yavaş kaybeder. HIV tedavisiz bırakıldığında AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) hastalığına neden olur. AIDS; kişide fırsatçı enfeksiyonlar, bazı kanserler veya diğer ağır hastalıkların geliştiği HIV enfeksiyonun en ağır dönemidir. Erken tanı ve uygun tedavi, HIV pozitif kişilerde AIDS döneminin gelişmesini önleyerek kişilerin sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlar. HIV pozitif bireylerde günümüzdeki tedaviler ile normal yaşam süresi beklentilerine ulaşılabilir” dedi.'Vakaların yüzde 97,4’ünün cinsel yolla bulaştığı raporlanmıştır'Toplantının ikinci bölümünde virüsün bulaşma yollarını anlatan Prof. Dr. Dilara İnan, “Ülkemizde HIV başlıca bulaş yolları cinsel temas, kan ve kan ürünleriyle ve anneden bebeğe bulaştır. Ülkemizdeki bildirilen HIV vakaların yüzde 81'i erkek cinsiyetindedir. Ülkemizde bulaş yolu bilinmeyenlerin dışında kalan vakaların yüzde 97,4’ünün cinsel yolla bulaştığı raporlanmıştır. Prezervatif doğru ve devamlı kullanıldığında koruyucudur. HIV pozitif gebenin tedavi edilmesi ile bebeğe geçişi önlenebilmektedir. Türkiye’de HIV ile yaşayan kişilerin ancak yarısı tanısını almıştır ve bulaş hala artmaktadır. HIV riskli davranışınız varsa mutlaka test olun. B=B (tedaviyle kanda belirlenemeyen virüs=bulaşmayan): HIV ilaçlarını düzenli kullanan ve viral yükü en az altı aydır baskılanmış olan HIV ile yaşayan bireyler, virüsü korunmasız cinsel ilişki yoluyla bulaştırmazlar. HIV öpüşmek, el ele tutuşmak, aynı ortamda bulunmak, aynı kaptan yemek ve içmek, kapı kolu, sivrisinek, tuvalet yolu ile bulaşmaz. HIV riskli bir davranışınız olacaksa koruyucu ilaç tedavisi kullanabileceğinizi bilin. HIV şüpheli maruziyetiniz varsa mümkün olan en kısa sürede önleyici tedavi alın” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230618/abdde-hiv-tasiyan-makaklar-kok-hucre-nakliyle-tedavi-edildi-1072592135.html

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