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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240328/italya-basbakani-meloniden-macrona-ukrayna-tepkisi-ciddiyetle-yaklasilmali-1082164305.html
İtalya Başbakanı Meloni'den Macron'a 'Ukrayna' tepkisi: Ciddiyetle yaklaşılmalı
İtalya Başbakanı Meloni'den Macron'a 'Ukrayna' tepkisi: Ciddiyetle yaklaşılmalı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa ülkelerinden askeri birlikleri Ukrayna'ya gönderme önerisini kabul etmediğini belirten İtalya Başbakanı Giorgia... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T16:35+0300
2024-03-28T16:35+0300
ukrayna krizi
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Rete4 televizyonuna demeç veren Meloni, Macron'un Avrupa ülkelerinin askerlerini Ukrayna'ya gönderme önerisine karşı olduğunu Fransa Cumhurbaşkanı'na bizzat söylediğini anlattı.Meloni, "Macron'un sözlerine katılmadım, bunu ona söyledim. Onunla aynı fikirde değilim ve kullandığımız tonlara dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.Kısa süre önceki AB zirvesinin ardından gazetelerde 'liderlerin Avrupa'yı savaşa hazırladığının' yazıldığını anımsatan Meloni, "Zira krize müdahalede işbirliği yapmamız gerektiğinin söylendiği bir paragraf vardı. Ancak bu, sivil savunma konusu ele alınırken söylendi" ifadelerini kullandı.Hem muhalefette hem de hükümette görev yaptığı dönemlerde Macron'un kullandığı tonları asla kullanmadığının altını çizen Meloni, zira ciddi meselelere ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.Putin, Macron'a Napolyon'u hatırlatmıştıBu ayın başında başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” diyerek fitili ateşleyen ilk sözleri sarf etmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine Federal Meclis konuşmasında yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık" diyerek Napolyon'un Rusya topraklarında uğradığını tarihi yenilgiyi hatırlatmıştı.Putin, seçim zaferinden sonraki ilk açıklamasında da, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil" mesajını göndermişti.'2 bin asker hazırlanıyor'Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, önceki gün bir açıklama yaparak Fransa'nın Ukrayna’ya göndermek üzere yaklaşık 2 bin asker hazırladığı bilgisini vermişti."Ülkenin mevcut yönetimi sıradan Fransızların ölümünü ve generallerin endişelerini umursamıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne ulaşan bilgiye göre, Ukrayna’ya ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir birlik gönderilmeye hazırlanıyor" diyen Narışkin, Fransız birliğinin Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240328/fransiz-basinindan-itiraf-ukraynada-rus-ordusuyla-bas-edemeyiz-1082149258.html
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italya, giorgia meloni, fransa, emmanuel macron, napolyon bonapart, ukrayna, ukrayna ordusu, nato, yabancı asker, avrupa, avrupa birliği
italya, giorgia meloni, fransa, emmanuel macron, napolyon bonapart, ukrayna, ukrayna ordusu, nato, yabancı asker, avrupa, avrupa birliği

İtalya Başbakanı Meloni'den Macron'a 'Ukrayna' tepkisi: Ciddiyetle yaklaşılmalı

16:35 28.03.2024
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMYMeloni Macron
Meloni Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa ülkelerinden askeri birlikleri Ukrayna'ya gönderme önerisini kabul etmediğini belirten İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu tür ciddi meselelere ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini vurguladı.
Rete4 televizyonuna demeç veren Meloni, Macron'un Avrupa ülkelerinin askerlerini Ukrayna'ya gönderme önerisine karşı olduğunu Fransa Cumhurbaşkanı'na bizzat söylediğini anlattı.
Meloni, "Macron'un sözlerine katılmadım, bunu ona söyledim. Onunla aynı fikirde değilim ve kullandığımız tonlara dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.
Kısa süre önceki AB zirvesinin ardından gazetelerde 'liderlerin Avrupa'yı savaşa hazırladığının' yazıldığını anımsatan Meloni, "Zira krize müdahalede işbirliği yapmamız gerektiğinin söylendiği bir paragraf vardı. Ancak bu, sivil savunma konusu ele alınırken söylendi" ifadelerini kullandı.
Hem muhalefette hem de hükümette görev yaptığı dönemlerde Macron'un kullandığı tonları asla kullanmadığının altını çizen Meloni, zira ciddi meselelere ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Putin, Macron'a Napolyon'u hatırlatmıştı

Bu ayın başında başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” diyerek fitili ateşleyen ilk sözleri sarf etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine Federal Meclis konuşmasında yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık" diyerek Napolyon'un Rusya topraklarında uğradığını tarihi yenilgiyi hatırlatmıştı.
Putin, seçim zaferinden sonraki ilk açıklamasında da, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil" mesajını göndermişti.

'2 bin asker hazırlanıyor'

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, önceki gün bir açıklama yaparak Fransa'nın Ukrayna’ya göndermek üzere yaklaşık 2 bin asker hazırladığı bilgisini vermişti.
"Ülkenin mevcut yönetimi sıradan Fransızların ölümünü ve generallerin endişelerini umursamıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne ulaşan bilgiye göre, Ukrayna’ya ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir birlik gönderilmeye hazırlanıyor" diyen Narışkin, Fransız birliğinin Rus ordusunun öncelikli hedefi haline geleceğini vurgulamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
Ukrayna krizi
Fransız basınından itiraf: ‘Ukrayna'da Rus ordusuyla baş edemeyiz’
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