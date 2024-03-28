https://sputniknews.com.tr/20240328/isvec-ukraynaya-savasmaya-giden-vatandaslarini-engellemedigini-itiraf-etti-1082154362.html

İsveç, Ukrayna'ya savaşmaya giden vatandaşlarını engellemediğini itiraf etti

İsveç, Ukrayna'ya savaşmaya giden vatandaşlarını engellemediğini itiraf etti

Sputnik Türkiye

Rusya’ya karşı mücadelesinde saflarına katılmak isteyen yabancı gönüllülerden oluşan özel bir askeri birlik oluşturan Ukrayna, yurtdışındaki büyükelçiliklerini... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T11:58+0300

2024-03-28T11:58+0300

2024-03-28T12:09+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

isveç

nato

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yabancı asker

paralı asker

rusya

terör saldırısı

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Kiev saflarına katılmak isteyen İsveç vatandaşlarına engel olunmadığını kabul eden İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tumas Vanesk, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Stockholm'deki Ukrayna Büyükelçiliğinin uluslararası hukuka aykırı olmaması nedeniyle İsveçlileri çatışmalarda yer almaları için görevlendirebileceğini söyledi."Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunması uluslararası hukuka uygundur” diyen Vanesk, İsveç vatandaşlarının Ukrayna'nın savunmasına katılmasının yasadışı olmadığını belirtti.Ukrayna'nın Stockholm Büyükelçiliği'nin internet sitesinde, ülke vatandaşlarının katılabileceği sözde ‘Uluslararası Lejyon’ hakkında bilgiler yer alırken, ancak potansiyel yabancı paralı askerler için ‘zorluklara hazır olma’ dışında aranan şartlar hakkında özel bir bilgi verilmiyor.Buna benzer para karşılığı yabancı asker çağrılarının Letonya, Finlandiya, İzlanda, ABD, Polonya, Yunanistan, Fransa, Belçika, Danimarka ve Litvanya’daki Ukrayna büyükelçiliklerinin internet sitelerinde de yer aldığı biliniyor.Bu arada İsveç, daha önce büyükelçiliklerinin internet sitelerinde vatandaşlarını Moskova'da terör saldırısı riski konusunda uyaran ülkeler arasında yer alıyor.Daha önce başkent Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısı için suikastçıların Tacikistan'daki Ukrayna Büyükelçiliği aracılığıyla bulunduğu iddia edilmişti.Terör saldırılarının faillerinin Tacikistan vatandaşı olduğu anlaşıldıktan sonra ülke içindeki ‘ yabancı vatandaş’ tartışmalarına son veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı şovenistlerin “Rusya sadece Ruslarındır” şeklindeki açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş, her yerde ve her toplumda böyle insanların olduğunu ifade etmişti.Bu tip söylemleri dile getirmeden önce dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Putin, “Rusya'nın sadece Ruslar için olduğunu söylediklerinde endişeye kapılıyorum. Ülke topraklarında 190 etnik grubun yaşadığını ve bazı milletlerin milyonlarca kişi tarafından temsil edildiğini aklımızda tutarsak, burada herkesin yabancı olduğu yönündeki bu yıkıcı düşünceleri hayata geçirmeye başladığımız andan itibaren ülkeyi yok edeceğiz ve asıl kurbanlar Rus halkı olacak” şeklinde konuştu.‘Diğer dinlerin mensuplarına saygılı olmalıyız’Rusya’nın çok uluslu ve çok dinli bir ülke olduğunun asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Putin, bu hususta dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Putin, “Her zaman kardeşlerimize, diğer dinin mensuplarına, yani Müslümanlara, Yahudilere ve diğerlerine saygılı davranmalıyız, zaten bunu da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.Kırgızistan, Rusya'daki vatandaşlarını uyardıKırgızistan, Rusya’daki vatandaşlarının Ukrayna’nın provokasyonlarına boyun eğmemeleri çağrısında bulundu.Rusya’da, Tacikistan dahil olmak üzere Kırgızistan ve Türkmenistan gibi diğer Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden birçok vatandaşın yaşadığı dikkate alındığında, ülke içerisinde para karşılığı terör eylemleri düzenlenmesiyle ilgili Ukrayna tarafından farklı sosyal platformlar üzerinden birçok provokasyon göze çarpıyor.Son dönemdeki tartışmalar sonrası harekete geçen Kırgızistan Çalışma Bakanlığı, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu ülke vatandaşlarının Rusya Federasyonu'nda terör eylemleri gerçekleştirmek üzere sosyal ağlar üzerinden devşirilmeye çalışıldığı uyarısında bulunarak provokasyonlara kapılmamaları çağrısında bulundu.Bakanlık basın servisinden yapılan açıklamada, “Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı (Kırgızistan) Rusya Federasyonu Temsilciliği, sosyal ağlar ve Telegram gibi popüler mesajlaşma programları aracılığıyla, reşit olmayan çocuklar da dahil olmak üzere vatandaşların Rusya'daki terör eylemlerine katılmaları için aktif olarak çağrıldığını tespit ediyor” ifadelerine yer verildi.Üye toplayanların esas olarak arkadaşlık siteleri üzerinden faaliyet gösterdikleri kaydedilirken, organizatörlerin çeşitli gruplardaki yazışmaları analiz ederek kurbanları dini, kültürel, ulusal ve diğer sosyal özelliklerine göre seçtikleri, savunmasız insanlara ve bir zorluk yaşayanlara odaklandıkları eklendi.

https://sputniknews.com.tr/20240326/fsb-direktoru-bortnikov-ukrayna-crocus-teroristlerini-kahraman-gibi-karsilayacakti-1082066584.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, isveç, nato, terörist, yabancı asker, paralı asker, rusya, terör saldırısı, tacikistan, bağımsız devletler topluluğu (bdt), kırgızistan