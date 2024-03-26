https://sputniknews.com.tr/20240326/fsb-direktoru-bortnikov-ukrayna-crocus-teroristlerini-kahraman-gibi-karsilayacakti-1082066584.html

FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna, Crocus teröristlerini kahraman gibi karşılayacaktı

FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna, Crocus teröristlerini kahraman gibi karşılayacaktı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'e saldıran teröristlerin Ukrayna'da beklendiğini ve... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T16:14+0300

2024-03-26T16:14+0300

2024-03-26T16:14+0300

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crocus city hall

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Rus gazeteci Pavel Zarubin'e demeç veren Bortnikov, "Haydutlar yurtdışına çıkma niyetindeydi. Tam olarak Ukrayna topraklarına. İlk operasyonel bilgilerimize göre onları orada bekliyorlardı. Küçük bir sır paylaşayım; onları o tarafta kahraman gibi karşılamak istediler. Bakalım soruşturma altındaki hainlerin açıklamaları nelere yol açacak?" dedi.Teröristlerin Ukrayna'da beklendiğinin bir gerçek olduğunun altını çizen Bortnikov, Rus istihbarat servislerinin hainlerin kaçmasını önlemek için gereken her şeyi yaptığını kaydetti.Rus yetkili, FSB'nin saldırıda dahli bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki herkesi açığa çıkarmak için dost ülkelerin istihbarat servisleriyle işbirliği yaptığını ifade etti.'Azmettirici henüz tespit edilmedi'Bununla beraber azmettiricinin henüz belirlenmediğini söyleyen Bortnikov, "Bu süreci organize edenleri, teröristleri yanlarına çekenleri ve somut görevleri verenleri anlıyoruz ve görüyoruz. Bundan doğrudan organizatörleri ve somut azmettiricileri açığa çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız" diye vurguladı.'Misilleme önlemleri alacağız'Rusya'nın saldırıya cevaben misilleme önlemleri alacağını belirten Bortnikov, "İlgisi bulunan herkes, olayın üzerinden geçen süreye bakılmaksızın bulunup cezalandırılacak. Bunun için çalışıyoruz" dedi.'Ukrayna ve Batı istihbaratının parmağı var'Ukrayna istihbarat servislerinin Crocus saldırısında parmağı olduğunu kaydeden Rus yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:Bortnikov, yapılan çalışmaların İngiltere, ABD ve Ukrayna'nın saldırıda dahli olduğunu işaret ettiğini belirtti.'Ukrayna teröristleri Ortadoğu'da eğitti'Bortnikov, Ukrayna'nın Crocus saldırganlarına Ortadoğu'da eğitim ve talim yaptırdığını bildiklerinin de altını çizdi.FSB Başkanı, Rus özel servislerinin seçim sırasında ya da öncesinde Rusya'da bir terör saldırısı planlandığına dair bilgi sahibi olduğunu söylerken, “Mart ayının başlarında bilgi elimize geçmişti. Ancak ne yazık ki yaşananlar büyük ölçüde bunun devamı niteliğindedir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-guvenlik-konseyi-genel-sekreteri-moskovadaki-teror-saldirisinin-arkasinda-ukrayna-var--1082059621.html

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