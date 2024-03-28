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İspanya'dan ilk yanıt geldi: Fenerbahçe La Liga'ya mı katılacak?
İspanya'dan ilk yanıt geldi: Fenerbahçe La Liga'ya mı katılacak?
Sputnik Türkiye
Trabzon maçında yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe cephesinden yaşananlara dair çok sert bir tepki gelirken, Başkan Ali Koç ligden çekilme konusunun... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T08:40+0300
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la liga
fenerbahçe
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası sarı lacivertlilerin ligden çekilme iddiası gündeme gelirken, yapılacak genel kurulda bu durum değerlendirilecek.Yaşanan bu durumun ardından bazı haber kaynaklarda Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü ifade edilirken, İspanyol medyasının önde gelen kaynaklarından Marca bu durumu değerlendirdi.Yapılan değerlendirmede Fenerbahçe'nin La Liga'da yer alamayacağının altı çizildi. Yapılan değerlendirmede "İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez. Ancak bir ülke bunun dışında. Yasalara göre Andorra kulüpleri İspanya liglerinde yer alabilir" denildi.Barcelona bile La Liga'da olmayabilirDünyanın en ünlü Katalan kulübü Barcelona, Katalonya bağımsız olmadığı için La Liga'da yarışabiliyor. Ancak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası yeni gelişmeler olabilir.La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın La Liga'da yer almayacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/tffden-ismail-kartalin-oglu-hakkinda-sorusturma-sozleri-ihbar-kabul-edildi-1082088536.html
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la liga, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor
la liga, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor

İspanya'dan ilk yanıt geldi: Fenerbahçe La Liga'ya mı katılacak?

08:40 28.03.2024
© Burak Akbulutİspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta mücadelesinde, Getafe ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcuları Arda Güler (solda) ve Francisco Garcia (sağda) de yer aldı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta mücadelesinde, Getafe ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcuları Arda Güler (solda) ve Francisco Garcia (sağda) de yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© Burak Akbulut
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Trabzon maçında yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe cephesinden yaşananlara dair çok sert bir tepki gelirken, Başkan Ali Koç ligden çekilme konusunun görüşüleceği bir olağanüstü genel kurul yapılacağının çağrısı yapmıştı. Sarı-Lacivertliler'in farklı bir lige katılmayı düşündüğü konuşulurken La Liga için İspanya'dan bir açıklama geldi.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası sarı lacivertlilerin ligden çekilme iddiası gündeme gelirken, yapılacak genel kurulda bu durum değerlendirilecek.
Yaşanan bu durumun ardından bazı haber kaynaklarda Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü ifade edilirken, İspanyol medyasının önde gelen kaynaklarından Marca bu durumu değerlendirdi.
Yapılan değerlendirmede Fenerbahçe'nin La Liga'da yer alamayacağının altı çizildi. Yapılan değerlendirmede "İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez. Ancak bir ülke bunun dışında. Yasalara göre Andorra kulüpleri İspanya liglerinde yer alabilir" denildi.

Barcelona bile La Liga'da olmayabilir

Dünyanın en ünlü Katalan kulübü Barcelona, Katalonya bağımsız olmadığı için La Liga'da yarışabiliyor. Ancak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası yeni gelişmeler olabilir.
La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın La Liga'da yer almayacağını açıkladı.
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