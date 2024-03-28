https://sputniknews.com.tr/20240328/ispanyadan-ilk-yanit-geldi-fenerbahce-la-ligaya-mi-katilacak-1082147524.html

İspanya'dan ilk yanıt geldi: Fenerbahçe La Liga'ya mı katılacak?

İspanya'dan ilk yanıt geldi: Fenerbahçe La Liga'ya mı katılacak?

Sputnik Türkiye

Trabzon maçında yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe cephesinden yaşananlara dair çok sert bir tepki gelirken, Başkan Ali Koç ligden çekilme konusunun... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T08:40+0300

2024-03-28T08:40+0300

2024-03-28T08:40+0300

spor

la liga

fenerbahçe

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

trabzonspor

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası sarı lacivertlilerin ligden çekilme iddiası gündeme gelirken, yapılacak genel kurulda bu durum değerlendirilecek.Yaşanan bu durumun ardından bazı haber kaynaklarda Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü ifade edilirken, İspanyol medyasının önde gelen kaynaklarından Marca bu durumu değerlendirdi.Yapılan değerlendirmede Fenerbahçe'nin La Liga'da yer alamayacağının altı çizildi. Yapılan değerlendirmede "İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez. Ancak bir ülke bunun dışında. Yasalara göre Andorra kulüpleri İspanya liglerinde yer alabilir" denildi.Barcelona bile La Liga'da olmayabilirDünyanın en ünlü Katalan kulübü Barcelona, Katalonya bağımsız olmadığı için La Liga'da yarışabiliyor. Ancak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası yeni gelişmeler olabilir.La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın La Liga'da yer almayacağını açıkladı.

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la liga, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor