https://sputniknews.com.tr/20240327/tffden-ismail-kartalin-oglu-hakkinda-sorusturma-sozleri-ihbar-kabul-edildi-1082088536.html

TFF'den İsmail Kartal'ın oğlu hakkında soruşturma: 'Sözleri ihbar kabul edildi'

TFF'den İsmail Kartal'ın oğlu hakkında soruşturma: 'Sözleri ihbar kabul edildi'

Sputnik Türkiye

Trabzonspor maçının ardından yaşananlara TFF'nin ne şekilde bir ceza vereceği merakla beklenirken, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın da izinsiz şekilde saha... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T11:25+0300

2024-03-27T11:25+0300

2024-03-27T11:41+0300

spor

ismail kartal

trabzonspor

fenerbahçe

ihbar

maç

kavga

saldırı

yaralanma

futbol

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101574/15/1015741576_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ab45d77a42c18bf36833260433923e29.jpg

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananların yankıları sürerken TFF'nin olaylara dair kime ne ceza vereceği merak konusu olmuş durumda.Yalnızca futbolcuların değil iki kulübün teknik heyetinin de karıştığı olaylarda Fenerbahçe'nin çalıştırıcı İsmail Kartal oğlu Emre Kartal'ın kaburgalarının ezildiği ve ciddi şekilde yaralandığını dile getirmişti. İddiaya göre TFF, Kartal'ın bu sözlerine de soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.TFF, İsmail Kartal’ın oğlunun akredite olmadan sahaya girmesi haberini ihbar kabul ettiği. Maçta görevlendirilen ve soyunma, basın odaları ile stat içi koridorlarından sorumlu TFF gözlemcisinden ek bir rapor daha istediği öne sürüldü.Ayrıca Trabzonspor adına bir önceki dönemde TFF yönetiminde bulunan Mustafa Hacıkerimoğlu'nun da konuyla alakalı olarak açıklama yapma kararı aldığı Mynet'in haberinde geçen bilgiler arasında.

https://sputniknews.com.tr/20240327/2027-avrupa-oyunlari-istanbulda-oynanacak-1082089256.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ismail kartal, trabzonspor, fenerbahçe, ihbar, maç, kavga, saldırı, yaralanma, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)