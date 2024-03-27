https://sputniknews.com.tr/20240327/tffden-ismail-kartalin-oglu-hakkinda-sorusturma-sozleri-ihbar-kabul-edildi-1082088536.html
TFF'den İsmail Kartal'ın oğlu hakkında soruşturma: 'Sözleri ihbar kabul edildi'
TFF'den İsmail Kartal'ın oğlu hakkında soruşturma: 'Sözleri ihbar kabul edildi'
Sputnik Türkiye
Trabzonspor maçının ardından yaşananlara TFF'nin ne şekilde bir ceza vereceği merakla beklenirken, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın da izinsiz şekilde saha... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T11:25+0300
2024-03-27T11:25+0300
2024-03-27T11:41+0300
spor
ismail kartal
trabzonspor
fenerbahçe
ihbar
maç
kavga
saldırı
yaralanma
futbol
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananların yankıları sürerken TFF'nin olaylara dair kime ne ceza vereceği merak konusu olmuş durumda.Yalnızca futbolcuların değil iki kulübün teknik heyetinin de karıştığı olaylarda Fenerbahçe'nin çalıştırıcı İsmail Kartal oğlu Emre Kartal'ın kaburgalarının ezildiği ve ciddi şekilde yaralandığını dile getirmişti. İddiaya göre TFF, Kartal'ın bu sözlerine de soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.TFF, İsmail Kartal’ın oğlunun akredite olmadan sahaya girmesi haberini ihbar kabul ettiği. Maçta görevlendirilen ve soyunma, basın odaları ile stat içi koridorlarından sorumlu TFF gözlemcisinden ek bir rapor daha istediği öne sürüldü.Ayrıca Trabzonspor adına bir önceki dönemde TFF yönetiminde bulunan Mustafa Hacıkerimoğlu'nun da konuyla alakalı olarak açıklama yapma kararı aldığı Mynet'in haberinde geçen bilgiler arasında.
https://sputniknews.com.tr/20240327/2027-avrupa-oyunlari-istanbulda-oynanacak-1082089256.html
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ismail kartal, trabzonspor, fenerbahçe, ihbar, maç, kavga, saldırı, yaralanma, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
ismail kartal, trabzonspor, fenerbahçe, ihbar, maç, kavga, saldırı, yaralanma, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF'den İsmail Kartal'ın oğlu hakkında soruşturma: 'Sözleri ihbar kabul edildi'
11:25 27.03.2024 (güncellendi: 11:41 27.03.2024)
Trabzonspor maçının ardından yaşananlara TFF'nin ne şekilde bir ceza vereceği merakla beklenirken, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın da izinsiz şekilde saha içerisinde bulunmasından dolayı ceza alacağı iddia edildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananların yankıları sürerken TFF'nin olaylara dair kime ne ceza vereceği merak konusu olmuş durumda.
Yalnızca futbolcuların değil iki kulübün teknik heyetinin de karıştığı olaylarda Fenerbahçe'nin çalıştırıcı İsmail Kartal oğlu Emre Kartal'ın kaburgalarının ezildiği ve ciddi şekilde yaralandığını dile getirmişti. İddiaya göre TFF, Kartal'ın bu sözlerine de soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.
TFF, İsmail Kartal’ın oğlunun akredite olmadan sahaya girmesi haberini ihbar kabul ettiği. Maçta görevlendirilen ve soyunma, basın odaları ile stat içi koridorlarından sorumlu TFF gözlemcisinden ek bir rapor daha istediği öne sürüldü.
Ayrıca Trabzonspor adına bir önceki dönemde TFF yönetiminde bulunan Mustafa Hacıkerimoğlu'nun da konuyla alakalı olarak açıklama yapma kararı aldığı Mynet'in haberinde geçen bilgiler arasında.