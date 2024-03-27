https://sputniknews.com.tr/20240327/2027-avrupa-oyunlari-istanbulda-oynanacak-1082089256.html

5 bin sporcu ile dev organizasyon: 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul ev sahipliği yapacak

5 bin sporcu ile dev organizasyon: 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul ev sahipliği yapacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'a verildiğini... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T11:35+0300

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spor

avrupa oyunları

istanbul

türkiye

ekrem imamoğlu

türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok)

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Kareteci Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ın katıldığı bir toplantıda açıklama yaptı.İstanbul ve dünya sporu adına önemli bir gelişmeyi paylaşacağını belirten İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.Avrupa Oyunları nedir?Avrupa Oyunları, Avrupa kıtasındaki ulusal olimpiyat komiteleri tarafından düzenlenen çok sporlu bir etkinliktir. Bu oyunlar, yaz sporları, kış sporları ve kapalı sporlar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilir. Avrupa Oyunları, uluslararası sporcuların rekabet ettiği ve Avrupa ülkeleri arasındaki dostluk ve spora olan bağlılığı güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir etkinliktir.Avrupa Oyunları, 2015 yılında ilk kez Bakü, Azerbaycan'da düzenlendi. O zamandan beri, dört yılda bir farklı Avrupa şehirlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler, Olimpiyat Oyunları gibi çeşitli spor dallarında yarışmalar içerir ve altın, gümüş ve bronz madalyaların dağıtıldığı prestijli bir platform sunar. Avrupa Oyunları, Avrupa'daki sporcuların yeteneklerini sergileme ve uluslararası alanda başarı elde etme fırsatı sunar. Ayrıca Avrupa’daki 50 ülkenin tamamı oyunlarda boy gösteriyor.

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