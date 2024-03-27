https://sputniknews.com.tr/20240327/2027-avrupa-oyunlari-istanbulda-oynanacak-1082089256.html
5 bin sporcu ile dev organizasyon: 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul ev sahipliği yapacak
5 bin sporcu ile dev organizasyon: 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul ev sahipliği yapacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'a verildiğini... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T11:35+0300
2024-03-27T11:35+0300
2024-03-27T11:50+0300
spor
avrupa oyunları
istanbul
türkiye
ekrem imamoğlu
türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067319808_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f78d925ad980967544d34df562ce095e.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Kareteci Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ın katıldığı bir toplantıda açıklama yaptı.İstanbul ve dünya sporu adına önemli bir gelişmeyi paylaşacağını belirten İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.Avrupa Oyunları nedir?Avrupa Oyunları, Avrupa kıtasındaki ulusal olimpiyat komiteleri tarafından düzenlenen çok sporlu bir etkinliktir. Bu oyunlar, yaz sporları, kış sporları ve kapalı sporlar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilir. Avrupa Oyunları, uluslararası sporcuların rekabet ettiği ve Avrupa ülkeleri arasındaki dostluk ve spora olan bağlılığı güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir etkinliktir.Avrupa Oyunları, 2015 yılında ilk kez Bakü, Azerbaycan'da düzenlendi. O zamandan beri, dört yılda bir farklı Avrupa şehirlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler, Olimpiyat Oyunları gibi çeşitli spor dallarında yarışmalar içerir ve altın, gümüş ve bronz madalyaların dağıtıldığı prestijli bir platform sunar. Avrupa Oyunları, Avrupa'daki sporcuların yeteneklerini sergileme ve uluslararası alanda başarı elde etme fırsatı sunar. Ayrıca Avrupa’daki 50 ülkenin tamamı oyunlarda boy gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240327/tffden-ismail-kartalin-oglu-hakkinda-sorusturma-sozleri-ihbar-kabul-edildi-1082088536.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067319808_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b96998c1981f8a2c10a5bf3a2380f2c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa oyunları nedir, avrupa oyunları istanbul, avrupa oyunları 2027, avrupa oyunları madalya sıralaması, avrupa oyunları nerede, 2027 arvupa oyunları nerede oynanacak
avrupa oyunları nedir, avrupa oyunları istanbul, avrupa oyunları 2027, avrupa oyunları madalya sıralaması, avrupa oyunları nerede, 2027 arvupa oyunları nerede oynanacak
5 bin sporcu ile dev organizasyon: 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul ev sahipliği yapacak
11:35 27.03.2024 (güncellendi: 11:50 27.03.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'a verildiğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Kareteci Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ın katıldığı bir toplantıda açıklama yaptı.
İstanbul ve dünya sporu adına önemli bir gelişmeyi paylaşacağını belirten İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
Avrupa Oyunları, Avrupa kıtasındaki ulusal olimpiyat komiteleri tarafından düzenlenen çok sporlu bir etkinliktir. Bu oyunlar, yaz sporları, kış sporları ve kapalı sporlar olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilir. Avrupa Oyunları, uluslararası sporcuların rekabet ettiği ve Avrupa ülkeleri arasındaki dostluk ve spora olan bağlılığı güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir etkinliktir.
Avrupa Oyunları, 2015 yılında ilk kez Bakü, Azerbaycan'da düzenlendi. O zamandan beri, dört yılda bir farklı Avrupa şehirlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler, Olimpiyat Oyunları gibi çeşitli spor dallarında yarışmalar içerir ve altın, gümüş ve bronz madalyaların dağıtıldığı prestijli bir platform sunar. Avrupa Oyunları, Avrupa'daki sporcuların yeteneklerini sergileme ve uluslararası alanda başarı elde etme fırsatı sunar. Ayrıca Avrupa’daki 50 ülkenin tamamı oyunlarda boy gösteriyor.