https://sputniknews.com.tr/20240328/icisleri-bakani-yerlikaya-baskanliginda-guvenlik-toplantisi-duzenlendi-1082175524.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' düzenlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' düzenlendi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Ankara'da 'Güvenlik Toplantısı' düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde 1 Ocak-27 Mart tarihleri... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T23:47+0300

2024-03-28T23:47+0300

2024-03-28T23:47+0300

türkiye

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

seçim

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanının katılımıyla; Başta 31 Mart’ta gerçekleşecek olan Mahalli Seçimlerin Güvenliği olmak üzere Terör ve İstihbarat konularını içeren Güvenlik Toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın katılımıyla, başta yerel seçimlerin güvenliği olmak üzere, terör ve istihbarat konularını içeren Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.Seçimlerin bir demokrasi şöleni olduğuna işaret eden Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.Halkın iradesinin tam olarak sandığa yansımasının önemine vurgu yapan Yerlikaya, bir taraftan seçim güvenliğini sağlarken, diğer yandan da terörle ve onların işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.Yılbaşından bu yana düzenlenen bazı operasyonlara ilişkin bilgileri de paylaşan Yerlikaya, 1 Ocak-27 Mart tarihleri arasında suç örgütlerine yönelik 289 operasyon gerçekleştirildiğini, bunun sonucunda 82 organize örgütün çökertildiğini, gözaltına alınan 1874 kişiden 757'sinin de tutuklandığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240328/uyusturucu-saticilarina-operasyonu-bakan-yerlikaya-duyurdu-434-zehir-taciri-yakalandi-1082148020.html

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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, seçim