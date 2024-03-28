https://sputniknews.com.tr/20240328/filistinli-bakan-israilin-gazzede-ateskes-kararina-uymasi-icin-baski-yapilmali-1082164726.html

Filistinli bakan: İsrail’in Gazze’de ateşkes kararına uyması için baskı yapılmalı

Filistinli bakan: İsrail’in Gazze’de ateşkes kararına uyması için baskı yapılmalı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze’de ateşkese ilişkin kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılayan Filistin Sosyal İşler Bakanı Majdalani, kararı destekleyen... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T16:40+0300

2024-03-28T16:40+0300

2024-03-28T16:40+0300

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israil

israil-filistin

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gazze şeridi

ortadoğu

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filistin

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Filistin Sosyal İşler Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Büro Üyesi Ahmed Majdalani, yaptığı açıklamada BM’nin Gazze’de ateşkese ilişkin kararı kabul etmesini memnuniyetle karşıladığın belirtti.Majdalani, “BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere bu kararı destekleyen tüm ülkelerin, bu karara uyması için İsrail’e bir an önce baskı uygulamaya başlaması gerekiyor. Zira İsrail genellikle kararları yerine getirmeyi reddediyor ve uluslararası yasal çerçevenin dışında hareket ediyor. İsrail temsilcisi BM Güvenlik Konseyi’nde ırkçı ve kibirli bir konuşma yaptı. İsraillilerin kendilerini uluslararası hukukun üstünde konumlandırdıkları ve baskı yapılmadıkça kararı yerine getirmeyecekleri açıkça ortaya çıkıyor” dedi ve şöyle devam etti:BMGK’de pazartesi günü yapılan oylamada, Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.15 üyeli BMGK’de 10 geçici üye (Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre) tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanarak, 14 ‘evet’ ve ABD’nin bir ‘çekimser’ oyu ile kabul edilmişti.

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm), filistin, filistin sorunu, abd, benyamin netanyahu