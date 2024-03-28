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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240328/filistinli-bakan-israilin-gazzede-ateskes-kararina-uymasi-icin-baski-yapilmali-1082164726.html
Filistinli bakan: İsrail’in Gazze’de ateşkes kararına uyması için baskı yapılmalı
Filistinli bakan: İsrail’in Gazze’de ateşkes kararına uyması için baskı yapılmalı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze’de ateşkese ilişkin kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılayan Filistin Sosyal İşler Bakanı Majdalani, kararı destekleyen... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T16:40+0300
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Filistin Sosyal İşler Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Büro Üyesi Ahmed Majdalani, yaptığı açıklamada BM’nin Gazze’de ateşkese ilişkin kararı kabul etmesini memnuniyetle karşıladığın belirtti.Majdalani, “BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere bu kararı destekleyen tüm ülkelerin, bu karara uyması için İsrail’e bir an önce baskı uygulamaya başlaması gerekiyor. Zira İsrail genellikle kararları yerine getirmeyi reddediyor ve uluslararası yasal çerçevenin dışında hareket ediyor. İsrail temsilcisi BM Güvenlik Konseyi’nde ırkçı ve kibirli bir konuşma yaptı. İsraillilerin kendilerini uluslararası hukukun üstünde konumlandırdıkları ve baskı yapılmadıkça kararı yerine getirmeyecekleri açıkça ortaya çıkıyor” dedi ve şöyle devam etti:BMGK’de pazartesi günü yapılan oylamada, Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.15 üyeli BMGK’de 10 geçici üye (Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre) tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanarak, 14 ‘evet’ ve ABD’nin bir ‘çekimser’ oyu ile kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240327/iran-cumhurbaskani-reisi-gazzede-yasananlar-abd-icin-utanc-kaynagi-1082122809.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm), filistin, filistin sorunu, abd, benyamin netanyahu
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Filistinli bakan: İsrail’in Gazze’de ateşkes kararına uyması için baskı yapılmalı

16:40 28.03.2024
© AP Photo / Hatem Aliİsrail ordusu Gazze saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu Gazze saldırılarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Hatem Ali
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Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze’de ateşkese ilişkin kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılayan Filistin Sosyal İşler Bakanı Majdalani, kararı destekleyen tüm ülkelere İsrail’e ona uyması için baskı yapma çağrısında bulundu.
Filistin Sosyal İşler Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Büro Üyesi Ahmed Majdalani, yaptığı açıklamada BM’nin Gazze’de ateşkese ilişkin kararı kabul etmesini memnuniyetle karşıladığın belirtti.
Majdalani, “BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere bu kararı destekleyen tüm ülkelerin, bu karara uyması için İsrail’e bir an önce baskı uygulamaya başlaması gerekiyor. Zira İsrail genellikle kararları yerine getirmeyi reddediyor ve uluslararası yasal çerçevenin dışında hareket ediyor. İsrail temsilcisi BM Güvenlik Konseyi’nde ırkçı ve kibirli bir konuşma yaptı. İsraillilerin kendilerini uluslararası hukukun üstünde konumlandırdıkları ve baskı yapılmadıkça kararı yerine getirmeyecekleri açıkça ortaya çıkıyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Kararın Filistin halkına ve devletimizin toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığı sona erdirmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Ulusal yönetimin Filistin topraklarındaki çalışmalarına geri dönmesini, İsrail işgalinin sona ermesini ve iki devlet kurma yönündeki siyasi çalışmaların başlamasını bekliyoruz.
BMGK’de pazartesi günü yapılan oylamada, Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.
15 üyeli BMGK’de 10 geçici üye (Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre) tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanarak, 14 ‘evet’ ve ABD’nin bir ‘çekimser’ oyu ile kabul edilmişti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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