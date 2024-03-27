https://sputniknews.com.tr/20240327/iran-cumhurbaskani-reisi-gazzede-yasananlar-abd-icin-utanc-kaynagi-1082122809.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'de yaşananlar, ABD için utanç kaynağı

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'de yaşananlar, ABD için utanç kaynağı

Sputnik Türkiye

Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'de yaşananların ABD ve Batılı bazı ülkeler... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T17:08+0300

2024-03-27T17:08+0300

2024-03-27T17:08+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

hamas

benyamin netanyahu

iran

ibrahim reisi

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya gelirken, görüşmede yaptığı açıklamada, Gazze halkının ortaya koyduğu direnişle, Filistin meselesinin İslam aleminin ötesine geçerek tüm dünya insanlarının meselesi haline geldiğini belirtti."Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağıdır" diyen Reisi, bölgedeki güvenlik sorunlarının kökeninin İsrail olduğunu dile getirdi.Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de görüşmede Reisi'ye Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.Heniyye, Aksa Tufanı operasyonunun, Filistin halkına benzeri görülmemiş başarılar kazandırdığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240326/amerikan-dis-politikasinda-devrime-ihtiyac-var-1082048657.html

israil

gazze

gazze şeridi

iran

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, hamas, benyamin netanyahu, iran, ibrahim reisi