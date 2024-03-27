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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/iran-cumhurbaskani-reisi-gazzede-yasananlar-abd-icin-utanc-kaynagi-1082122809.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'de yaşananlar, ABD için utanç kaynağı
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'de yaşananlar, ABD için utanç kaynağı
Sputnik Türkiye
Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'de yaşananların ABD ve Batılı bazı ülkeler... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T17:08+0300
2024-03-27T17:08+0300
israil- filistin çatışması
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gazze şeridi
ortadoğu
hamas
benyamin netanyahu
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya gelirken, görüşmede yaptığı açıklamada, Gazze halkının ortaya koyduğu direnişle, Filistin meselesinin İslam aleminin ötesine geçerek tüm dünya insanlarının meselesi haline geldiğini belirtti."Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağıdır" diyen Reisi, bölgedeki güvenlik sorunlarının kökeninin İsrail olduğunu dile getirdi.Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de görüşmede Reisi'ye Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.Heniyye, Aksa Tufanı operasyonunun, Filistin halkına benzeri görülmemiş başarılar kazandırdığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240326/amerikan-dis-politikasinda-devrime-ihtiyac-var-1082048657.html
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'de yaşananlar, ABD için utanç kaynağı

17:08 27.03.2024
© AP Photo / Vahid Salemiİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'de yaşananların ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağı olduğunu söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya gelirken, görüşmede yaptığı açıklamada, Gazze halkının ortaya koyduğu direnişle, Filistin meselesinin İslam aleminin ötesine geçerek tüm dünya insanlarının meselesi haline geldiğini belirtti.
"Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağıdır" diyen Reisi, bölgedeki güvenlik sorunlarının kökeninin İsrail olduğunu dile getirdi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de görüşmede Reisi'ye Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Heniyye, Aksa Tufanı operasyonunun, Filistin halkına benzeri görülmemiş başarılar kazandırdığını söyledi.
ABD ordusu Ortadoğu'da - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
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