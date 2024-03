https://sputniknews.com.tr/20240326/amerikan-dis-politikasinda-devrime-ihtiyac-var-1082048657.html

‘Amerikan dış politikasında devrime ihtiyaç var’

‘Amerikan dış politikasında devrime ihtiyaç var’

Biden yönetimiyle birlikte diğer demokratların İsrail ve Ukrayna olmak üzere dış politikada izlediği yanlış tutumu eleştiren bağımsız Senatör Bernie Sanders... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

Sanders, ABD'nin dış politikadaki öncü dergilerinden biri olan ve dış politikasına zaman zaman yön veren Foreign Affairs için kaleme aldığı makalede, ülkesinin acilen dış politikada bir devrime ihtiyacı olduğunu vurgularken, “En eski ve en güçlü demokrasi, açgözlülük ve militarizm batağına saplanmış durumda. Bu da hem dünyada hem de hükümetin kötü kararlarından zarar gören kendi vatandaşları arasında güvenilirliğini zedeliyor” ifadelerini kullandı.ABD’nin ve dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli meselelerden çoğunun ülkenin siyasetini belirleyen platformlarında nadiren ‘ciddi bir şekilde’ tartışılmasının Washington siyasetinin üzücü bir gerçeği olduğunu itiraf eden Sanders, makalesini şu şekilde sürdürdü:Sanders, bu başarısızlıkların ardından Amerikan dış politikasının köklü bir şekilde yeniden yönlendirilmesinin zamanının çoktan geldiğine vurgu yaparken, buna İkinci Dünya Savaşı sonrası iki partili uzlaşının başarısızlıklarını kabul ederek ve insan hakları, çok taraflılık ve küresel dayanışmayı merkeze alan yeni bir vizyon geliştirerek başlanması gerektiğinin altını çizdi.Utanç verici hata listesiSoğuk Savaş'tan bu yana, her iki büyük partinin politikacılarının korku ve düpedüz yalanlar yoluyla ABD'yi yurtdışında felaket ve umutsuz askeri çatışmalara sürüklediğini belirten Senatör Sanders, yazısına, “Başkan Johnson ve Nixon, domino teorisi olarak adlandırılan ‘Bir ülke komünizme yenilirse etrafındaki diğer ülkelerin de yenileceği’ fikrine dayanarak Vietnam'daki iç savaş sırasında anti-komünist bir diktatörü desteklemek üzere yaklaşık 3 milyon Amerikalıyı bu ülkeye gönderdi. Teorinin yanlış olduğu ortaya çıktı ve savaş tamamen başarısızlıkla sonuçlandı. Üç milyon kadar Vietnamlının yanı sıra 58 bin Amerikan askeri öldürüldü. Ancak Nixon ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger için Vietnam'ın yok edilmesi yeterli değildi. Savaşı Kamboçya'ya kadar genişleterek yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan bir dizi bombardıman gerçekleştirip, daha sonraki soykırım politikalarıyla iki milyon Kamboçyalının ölümüne neden olan diktatör Pol Pot'u iktidara getirdiler. Sonuçta, muazzam kayıplara ve maliyetlere rağmen, ABD, en başta hiç başlatılmaması gereken bir savaşı kaybetti. Bu süreçte, ABD hükümetinin dünyadaki ve kendi vatandaşları arasındaki güvenilirliği zaten ciddi şekilde zarar gördü” sözleriyle devam etti.ABD dış politikası elitlerin kontrolündeWashington'un o dönemki itibarı pek de iyi olmasa da komünizm ve Sovyetler Birliği ile mücadele adına İran, Şili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guatemala, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya ve diğer ülkelerdeki askeri darbeleri de desteklediğini anımsatan Sanders, “Bu müdahaleler kısmen, kendi halklarını acımasızca bastıran yolsuzluk, şiddet ve yoksulluğu yayan otoriter rejimleri desteklemek için yapıldı. Washington bu müdahalelerin sonuçlarıyla halen yüzleşmekte ve bu ülkelerin birçoğunda ABD dış politikasını zorlaştıran ve Amerikan çıkarlarını baltalayan köklü bir şüphe ve düşmanlık bulunmaktadır” dedi.11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından Washington’un aynı hataların çoğunu tekrarladığını kaydeden bağımsız Senatör Bernie Sanders, şöyle devam etti:Ters tepen dış politikanın sadece askeri maceracılık ve Amerika'nın tiranlara verdiği ikiyüzlü destek olmadığına da değinen ABD’li Senatör, fiyaskoların Washington'un imzaladığı uluslararası ticaret anlaşmaları için de geçerli olduğunu vurgularken, “Sıradan Amerikalılara her yıl Çinli ve Vietnamlı komünistlerden kaynaklandığı iddia edilen ve ABD'nin ne pahasına olursa olsun onları yenmek zorunda olduğu hikayeleri anlatıldı. Ancak Amerikan iş dünyasının farklı bir bakış açısına sahip olduğu sonradan ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik en büyük çok uluslu şirketler bu ülkelerle ‘serbest ticaret’ fikrinden hoşlandı ve Amerikalılara ödedikleri ücretlerin daha küçük bir kısmına denizaşırı ülkelerde yoksul işçileri işe alma fırsatı yakaladılar. Böylece, her iki partinin, iş dünyasının ve ana akım medyanın desteğiyle ABD, Çin ve Vietnam ile serbest ticaret anlaşmaları imzaladı. Sonuçlar ise felaket oldu. Son 20 yıl içinde ABD'de 40 binden fazla fabrika kapandı, yaklaşık iki milyon kişi işsiz kaldı, şirketler milyarlar kazanıp yatırımcılarını cömertçe ödüllendirilirken işçi sınıfı ise durgun bir ücret artışı yaşadı” diye ekledi.‘Ukrayna’ya verilen destek savunma şirketlerinin cebini dolduruyor’Sanders, ABD’nin aşırı askeri harcamaları kesmesi ve diğer ülkelerden de aynı şeyi yapmalarını talep etmesi gerektiğini belirtirken, ABD, Rusya ve Çin gibi dünyanın en büyük ülkelerinin, inanılmaz çevresel, ekonomik ve sağlık sorunları varken, büyük savunma şirketlerinin insanlara birbirlerini yok etmeleri için silah verirken rekor karlar elde etmelerine izin veremeyeceğini ifade etti.ABD’nin Ukrayna’ya verdiği askeri desteği anlayışla karşılamasına rağmen, birçok savunma şirketinin Ukrayna'daki çatışmayı öncelikle kendi ceplerini doldurmanın bir yolu olarak gördüğünün altını çizen Sanders, makalesini şu şekilde sonlandırdı:

