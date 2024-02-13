https://sputniknews.com.tr/20240213/abd-kongresinde-netanyahu-tepkisi-buyuyor-1080673601.html
ABD Kongresi'nde 'Netanyahu' tepkisi büyüyor
ABD Kongresi'nde 'Netanyahu' tepkisi büyüyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna için onayladığı mali yardımların işe yaradığından giderek daha çok şüphe duymaya başlayan ABD Kongresi, şimdi de daha önce koşulsuz destek verdiği... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T10:22+0300
2024-02-13T10:22+0300
2024-02-13T10:22+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
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abd kongresi
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joe biden
benyamin netanyahu
filistin
israil-filistin sorunu
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ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ve ona destek veren Kongre'yi eleştirerek, "Kongre, sağcı Netanyahu hükümetine 14 milyar dolar daha askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. Böylece Netanyahu'ya Gazze'yi dümdüz etmesi için daha fazla bomba alması ve binlerce masum insanı daha öldürmesine olanak verecek" dedi.Senatör Sanders, Amerikan yönetiminin İsrail'e askeri desteğini kesmesi yönünde verdiği tasarıyla ilgili oturumda hem Netanyahu yönetimini hem de Kongre'yi eleştirdi.Senato'da yaptığı konuşmada Sanders, Netanyahu'nun Gazze'deki halkı "küçük parçalara bölerek ezeceği" yönündeki sözlerini anımsatarak, "Amerikalılar ve ABD Kongresi olarak sormamız gereken soru şu: Bu süreçte Netanyahu tarafından daha ne kadar çocuk ve masum insan ezilecek?" şeklinde konuştu.Gazze'deki katliamın derhal son bulması gerektiğini söyleyen Sanders, "Başkan Biden haklı; bu son bulmalı ve bu ABD olarak bizim elimizde ancak şimdi Kongre, aşırı sağcı Netanyahu hükümetine 14 milyar dolar daha askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. Böylece Netanyahu'ya Gazze'yi dümdüz etmesi için daha fazla bomba alması ve binlerce masum insanı daha öldürmesine olanak verecek" dedi.Sanders, Netanyahu'ya aktarılacak yardımların sadece daha fazla kadın ve çocuğun ölmesi anlamına geleceğini vurgulayarak, "Biz, tam da ABD Başkanı'nın kendisinden yapmasını istediği her şeyi tam anlamıyla görmezden gelen Netanyahu'yu gerçekten de ödüllendirmek mi istiyoruz?" diye sordu.ABD'li senatör, "Gerçekten de İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümetinin liderine daha fazla destek vermek istiyor muyuz, ki bu adam siyasi kariyerini iki devletli çözüm önerisini yok etmeye adamıştır" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/abd-senatosundan-ukrayna-ve-israile-yardim-tasarisina-nihai-destek-1080671829.html
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israil-filistin, israil, abd, abd kongresi, washington, joe biden, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin sorunu, gazze şeridi, ortadoğu
israil-filistin, israil, abd, abd kongresi, washington, joe biden, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin sorunu, gazze şeridi, ortadoğu
ABD Kongresi'nde 'Netanyahu' tepkisi büyüyor
Ukrayna için onayladığı mali yardımların işe yaradığından giderek daha çok şüphe duymaya başlayan ABD Kongresi, şimdi de daha önce koşulsuz destek verdiği İsrail’e yapılan yardımların sonuçları hakkında düşünmeye başladı.
ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ve ona destek veren Kongre'yi eleştirerek, "Kongre, sağcı Netanyahu hükümetine 14 milyar dolar daha askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. Böylece Netanyahu'ya Gazze'yi dümdüz etmesi için daha fazla bomba alması ve binlerce masum insanı daha öldürmesine olanak verecek" dedi.
Senatör Sanders, Amerikan yönetiminin İsrail'e askeri desteğini kesmesi yönünde verdiği tasarıyla ilgili oturumda hem Netanyahu yönetimini hem de Kongre'yi eleştirdi.
Senato'da yaptığı konuşmada Sanders, Netanyahu'nun Gazze'deki halkı "küçük parçalara bölerek ezeceği" yönündeki sözlerini anımsatarak, "Amerikalılar ve ABD Kongresi olarak sormamız gereken soru şu: Bu süreçte Netanyahu tarafından daha ne kadar çocuk ve masum insan ezilecek?" şeklinde konuştu.
Gazze'deki katliamın derhal son bulması gerektiğini söyleyen Sanders, "Başkan Biden haklı; bu son bulmalı ve bu ABD olarak bizim elimizde ancak şimdi Kongre, aşırı sağcı Netanyahu hükümetine 14 milyar dolar daha askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. Böylece Netanyahu'ya Gazze'yi dümdüz etmesi için daha fazla bomba alması ve binlerce masum insanı daha öldürmesine olanak verecek" dedi.
Sanders, Netanyahu'ya aktarılacak yardımların sadece daha fazla kadın ve çocuğun ölmesi anlamına geleceğini vurgulayarak, "Biz, tam da ABD Başkanı'nın kendisinden yapmasını istediği her şeyi tam anlamıyla görmezden gelen Netanyahu'yu gerçekten de ödüllendirmek mi istiyoruz?" diye sordu.
ABD'li senatör, "Gerçekten de İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümetinin liderine daha fazla destek vermek istiyor muyuz, ki bu adam siyasi kariyerini iki devletli çözüm önerisini yok etmeye adamıştır" değerlendirmesini yaptı.