https://sputniknews.com.tr/20240328/dilan-polat-ve-nez-demirin-davasi-15-dakika-surdu-durusma-boyunca-agladilar-1082160238.html

Dilan Polat ve Nez Demir’in davası 15 dakika sürdü: 'Duruşma boyunca ağladılar'

Dilan Polat ve Nez Demir’in davası 15 dakika sürdü: 'Duruşma boyunca ağladılar'

Sputnik Türkiye

Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Nez Demir’den şikayetçi olmuştu. Bugün gerçekleşen ilk celsede Polat, şikayetinden vazgeçti. İki... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T14:42+0300

2024-03-28T14:42+0300

2024-03-28T14:42+0300

türkiye

dilan polat

kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)

kara para

kara para aklama

engin polat

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1c/1082160313_0:136:532:435_1920x0_80_0_0_69caf3f43ab331fd628e049f2dfa455a.jpg

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Fenomen Nez Demir’den şikayetçi olmuştu. Nez Demir hakkında, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı. Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.Duruşma boyunca ağladılarDuruşmada söz verilen Nez Demir gözyaşları içinde, “Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar” dedi. Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.

https://sputniknews.com.tr/20240227/sosyal-medya-fenomeni-gozaltina-alindi-dilan-polat-ile-yogun-irtibatli-oldugu-ortaya-cikti-1081146324.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), kara para, kara para aklama, engin polat