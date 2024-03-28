https://sputniknews.com.tr/20240328/dilan-polat-ve-nez-demirin-davasi-15-dakika-surdu-durusma-boyunca-agladilar-1082160238.html
Dilan Polat ve Nez Demir’in davası 15 dakika sürdü: 'Duruşma boyunca ağladılar'
Dilan Polat ve Nez Demir’in davası 15 dakika sürdü: 'Duruşma boyunca ağladılar'
Sputnik Türkiye
Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Nez Demir’den şikayetçi olmuştu. Bugün gerçekleşen ilk celsede Polat, şikayetinden vazgeçti. İki... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T14:42+0300
2024-03-28T14:42+0300
2024-03-28T14:42+0300
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dilan polat
kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)
kara para
kara para aklama
engin polat
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Fenomen Nez Demir’den şikayetçi olmuştu. Nez Demir hakkında, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı. Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.Duruşma boyunca ağladılarDuruşmada söz verilen Nez Demir gözyaşları içinde, “Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar” dedi. Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/sosyal-medya-fenomeni-gozaltina-alindi-dilan-polat-ile-yogun-irtibatli-oldugu-ortaya-cikti-1081146324.html
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dilan polat, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), kara para, kara para aklama, engin polat
dilan polat, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), kara para, kara para aklama, engin polat
Dilan Polat ve Nez Demir’in davası 15 dakika sürdü: 'Duruşma boyunca ağladılar'
Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Nez Demir’den şikayetçi olmuştu. Bugün gerçekleşen ilk celsede Polat, şikayetinden vazgeçti. İki arkadaş duruşmada ağlayarak ifade verdi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Fenomen Nez Demir’den şikayetçi olmuştu. Nez Demir hakkında, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı. Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.
Duruşma boyunca ağladılar
Duruşmada söz verilen Nez Demir gözyaşları içinde, “Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar” dedi. Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.