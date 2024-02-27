https://sputniknews.com.tr/20240227/sosyal-medya-fenomeni-gozaltina-alindi-dilan-polat-ile-yogun-irtibatli-oldugu-ortaya-cikti-1081146324.html
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı: Dilan Polat ile 'yoğun irtibatlı' olduğu ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı: Dilan Polat ile 'yoğun irtibatlı' olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, aracında sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T16:50+0300
2024-02-27T16:50+0300
2024-02-27T16:50+0300
türkiye
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, parada sahtecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Çalışmalarda, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in lüks araçta sahte para ve silah paylaşımı yaptığı videonun sosyal medyada yer alması üzerine ekipler harekete geçti.Polis, Dalveren'i Maltepe'de düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete götürdü.Şüphelinin evi, aracı ve iş yerinde yapılan aramalarda 1200 dolar, 250 avro, 50 manat, 50 grivna, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe ile dijital materyaller ele geçirildi.Öte yandan Aleyna Dalveren'in "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile dosyadaki diğer fenomenlerle de yoğun irtibatlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240218/engin-polat-ve-dilan-polatin-el-konulan-sirketlerinin-akibeti-belli-oldu-1080856704.html
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aleyna dalveren kimdir, aleyna dalveren gözaltına neden alındı, aleyna dalveren tutuklandı mı, aleyna dalveren dilat polat
aleyna dalveren kimdir, aleyna dalveren gözaltına neden alındı, aleyna dalveren tutuklandı mı, aleyna dalveren dilat polat
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı: Dilan Polat ile 'yoğun irtibatlı' olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da, aracında sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, parada sahtecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in lüks araçta sahte para ve silah paylaşımı yaptığı videonun sosyal medyada yer alması üzerine ekipler harekete geçti.
Polis, Dalveren'i Maltepe'de düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete götürdü.
Şüphelinin evi, aracı ve iş yerinde yapılan aramalarda 1200 dolar, 250 avro, 50 manat, 50 grivna, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe ile dijital materyaller ele geçirildi.
Öte yandan Aleyna Dalveren'in "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile dosyadaki diğer fenomenlerle de yoğun irtibatlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.