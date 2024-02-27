https://sputniknews.com.tr/20240227/sosyal-medya-fenomeni-gozaltina-alindi-dilan-polat-ile-yogun-irtibatli-oldugu-ortaya-cikti-1081146324.html

Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı: Dilan Polat ile 'yoğun irtibatlı' olduğu ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı: Dilan Polat ile 'yoğun irtibatlı' olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, aracında sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T16:50+0300

2024-02-27T16:50+0300

2024-02-27T16:50+0300

türkiye

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, parada sahtecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Çalışmalarda, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in lüks araçta sahte para ve silah paylaşımı yaptığı videonun sosyal medyada yer alması üzerine ekipler harekete geçti.Polis, Dalveren'i Maltepe'de düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete götürdü.Şüphelinin evi, aracı ve iş yerinde yapılan aramalarda 1200 dolar, 250 avro, 50 manat, 50 grivna, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe ile dijital materyaller ele geçirildi.Öte yandan Aleyna Dalveren'in "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile dosyadaki diğer fenomenlerle de yoğun irtibatlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240218/engin-polat-ve-dilan-polatin-el-konulan-sirketlerinin-akibeti-belli-oldu-1080856704.html

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