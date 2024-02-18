https://sputniknews.com.tr/20240218/engin-polat-ve-dilan-polatin-el-konulan-sirketlerinin-akibeti-belli-oldu-1080856704.html

Engin Polat ve Dilan Polat'ın el konulan şirketlerinin akıbeti belli oldu

Engin Polat ve Dilan Polat'ın el konulan şirketlerinin akıbeti belli oldu

Sputnik Türkiye

Dilan-Engin Polat başta olmak üzere sosyal medya fenomenleri ve suç örgütlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği netlik kazandı. TMSF tarafından bu... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T19:04+0300

2024-02-18T19:04+0300

2024-02-18T19:04+0300

türkiye

dilan polat

kayyum

organize suç örgütü

suç örgütü

tmsf

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yargı paketinde, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu sosyal medya fenomenlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği ve satışına ilişkin düzenlemeler içeriyor.Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, TMSF tarafından bu şirketlere 5 yıl süre ile kayyum atanacak. Kayyumla yönetilecek işletmeler, TMSF tarafından satışa çıkarılabilecek. Elde edilen gelirden varsa önce borçlar ödenecek, kalan para kamu bankalarında nemalandırılacak.Hukukçular: Para cezası ödenecek ve yargılama olmayacakAyrıca yeni yargı paketi, sosyal medyadan yapılan hakaret suçlarında değişiklik öngörüyor. Yargıya ağır yük getiren hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak. Hukukçular “Hakaret suçlarının ön ödeme kapsamına alınması düşünülüyor. Yani, para cezası ödenecek ve yargılama olmayacak” diyor.

https://sputniknews.com.tr/20240125/dilan-polat-ve-engin-polatin-tutukluluklarina-iliskin-mahkeme-karari-1080040689.html

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dilan polat, kayyum, organize suç örgütü, suç örgütü, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)