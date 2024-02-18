https://sputniknews.com.tr/20240218/engin-polat-ve-dilan-polatin-el-konulan-sirketlerinin-akibeti-belli-oldu-1080856704.html
Engin Polat ve Dilan Polat'ın el konulan şirketlerinin akıbeti belli oldu
Engin Polat ve Dilan Polat'ın el konulan şirketlerinin akıbeti belli oldu
Sputnik Türkiye
Dilan-Engin Polat başta olmak üzere sosyal medya fenomenleri ve suç örgütlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği netlik kazandı. TMSF tarafından bu... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T19:04+0300
2024-02-18T19:04+0300
2024-02-18T19:04+0300
türkiye
dilan polat
kayyum
organize suç örgütü
suç örgütü
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yargı paketinde, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu sosyal medya fenomenlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği ve satışına ilişkin düzenlemeler içeriyor.Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, TMSF tarafından bu şirketlere 5 yıl süre ile kayyum atanacak. Kayyumla yönetilecek işletmeler, TMSF tarafından satışa çıkarılabilecek. Elde edilen gelirden varsa önce borçlar ödenecek, kalan para kamu bankalarında nemalandırılacak.Hukukçular: Para cezası ödenecek ve yargılama olmayacakAyrıca yeni yargı paketi, sosyal medyadan yapılan hakaret suçlarında değişiklik öngörüyor. Yargıya ağır yük getiren hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak. Hukukçular “Hakaret suçlarının ön ödeme kapsamına alınması düşünülüyor. Yani, para cezası ödenecek ve yargılama olmayacak” diyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/dilan-polat-ve-engin-polatin-tutukluluklarina-iliskin-mahkeme-karari-1080040689.html
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dilan polat, kayyum, organize suç örgütü, suç örgütü, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
dilan polat, kayyum, organize suç örgütü, suç örgütü, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
Engin Polat ve Dilan Polat'ın el konulan şirketlerinin akıbeti belli oldu
Dilan-Engin Polat başta olmak üzere sosyal medya fenomenleri ve suç örgütlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği netlik kazandı. TMSF tarafından bu şirketlere 5 yıl süreyle kayyum tayin edilecek. Şirket satılınca varsa borçları ödenecek, kalan miktar kamu bankasında nemalandırılacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yargı paketinde, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu sosyal medya fenomenlerinin el konulan şirketlerinin nasıl yönetileceği ve satışına ilişkin düzenlemeler içeriyor.
Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre
, TMSF tarafından bu şirketlere 5 yıl süre ile kayyum atanacak. Kayyumla yönetilecek işletmeler, TMSF tarafından satışa çıkarılabilecek. Elde edilen gelirden varsa önce borçlar ödenecek, kalan para kamu bankalarında nemalandırılacak.
Hukukçular: Para cezası ödenecek ve yargılama olmayacak
Ayrıca yeni yargı paketi, sosyal medyadan yapılan hakaret suçlarında değişiklik öngörüyor. Yargıya ağır yük getiren hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak. Hukukçular “Hakaret suçlarının ön ödeme kapsamına alınması düşünülüyor. Yani, para cezası ödenecek ve yargılama olmayacak” diyor.