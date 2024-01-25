https://sputniknews.com.tr/20240125/dilan-polat-ve-engin-polatin-tutukluluklarina-iliskin-mahkeme-karari-1080040689.html
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutukluluklarına ilişkin mahkeme kararı
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutukluluklarına ilişkin mahkeme kararı
Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:12+0300
2024-01-25T17:12+0300
2024-01-25T17:12+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
kara para aklama
kara para
tutukluluk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077063689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f12099e1ccfeff2588e4feb9245beeb.jpg
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.Mahkemeden tutukluluğa devam kararı1.Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/tmsfden-dilan-polat-guzellik-merkezinin-yeni-subesine-iliskin-dikkat-ceken-kayyim-aciklamasi-1079539134.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077063689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12ebf5156691e24cd6c83b529ade4820.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dilan polat, engin polat, kara para aklama, kara para, tutukluluk
dilan polat, engin polat, kara para aklama, kara para, tutukluluk
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutukluluklarına ilişkin mahkeme kararı
Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.
Mahkemeden tutukluluğa devam kararı
1.Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.