https://sputniknews.com.tr/20240125/dilan-polat-ve-engin-polatin-tutukluluklarina-iliskin-mahkeme-karari-1080040689.html

Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutukluluklarına ilişkin mahkeme kararı

Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutukluluklarına ilişkin mahkeme kararı

Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T17:12+0300

2024-01-25T17:12+0300

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türkiye

dilan polat

engin polat

kara para aklama

kara para

tutukluluk

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.Mahkemeden tutukluluğa devam kararı1.Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.

https://sputniknews.com.tr/20240111/tmsfden-dilan-polat-guzellik-merkezinin-yeni-subesine-iliskin-dikkat-ceken-kayyim-aciklamasi-1079539134.html

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dilan polat, engin polat, kara para aklama, kara para, tutukluluk