https://sputniknews.com.tr/20240328/cin-savunma-bakanligi-tayvandaki-ayrilikci-faaliyetler-bariscil-cozum-secenegini-azaltiyor-1082158002.html

Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan'daki ayrılıkçı faaliyetler barışçıl çözüm seçeneğini azaltıyor

Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan'daki ayrılıkçı faaliyetler barışçıl çözüm seçeneğini azaltıyor

Sputnik Türkiye

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Qian yaptığı açıklamada, Tayvan'daki ayrılıkçı faaliyetlerin barış ihtimalini azalttığını vurguladı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T13:43+0300

2024-03-28T13:43+0300

2024-03-28T13:43+0300

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian verdiği brifingde, Pekin'in Tayvan'ın bağımsızlığı için artan ayrılıkçı faaliyetlerin Tayvan sorununa barışçıl bir çözüm bulunması olasılığını azalttığını açıkça ifade ettiğini söyledi.Wu Qian, "Barışçıl yeniden birleşme ve 'Tek Ülke, İki Sistem' politikası Tayvan sorununun çözümünde temel ilkelerdir ve anavatanın yeniden birleşmesini sağlamanın en iyi yoludur" dedi.Sözcü Qian Pekin'in barışçıl bir yeniden birleşme ihtimali için tüm samimiyetiyle ve tüm çabasıyla mücadele etmeye hazır olduğunu ancak Tayvan'ın anavatandan ayrılmasına asla izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.Qian açıklamasında ayrıca, "Demokratik İlerleme Partisi liderliğine açıkça söylüyoruz: Tayvan'ın bağımsızlığı için ayrılıkçı faaliyetler ne kadar sınırsız hale gelirse, barışçıl bir çözüm olasılığı o kadar azalır" cümlelerini dile getirdi.Sözcü, Çin ordusunun her zaman yaptıklarıyla adından söz ettirdiğini, Tayvan'ın bağımsızlığıyla mücadele ve yeniden birleşmeyi destekleme konusunda her zaman kararlı ve profesyonel olduğunu da kaydetti.

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