https://sputniknews.com.tr/20240322/cin-ukraynadaki-catismayi-cozme-girisimleri-her-iki-tarafin-da-katilimi-olmadan-basarisiz-olacak-1081940243.html

Çin: Ukrayna’daki çatışmayı çözme girişimleri, her iki tarafın da katılımı olmadan başarısız olacak

Çin: Ukrayna’daki çatışmayı çözme girişimleri, her iki tarafın da katılımı olmadan başarısız olacak

Sputnik Türkiye

Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna’daki çatışmaya çözümün arandığı görüşmelere Moskova ve Kiev’in katılması gerektiğini, aksi... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T09:34+0300

2024-03-22T09:34+0300

2024-03-22T09:34+0300

ukrayna krizi

çin

çin halk cumhuriyeti

rusya

ukrayna

avrupa birliği

davos

mekik diplomasisi

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Ukrayna krizine siyasi çözüm arayışlarına katkıda bulunmak amacıyla başlattığı mekik diplomasisinin ikinci turu kapsamında 2-12 Mart döneminde Rusya, Avrupa Birliği Genel Merkezi, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Fransa’yı ziyaret eden Li Hui, bugünkü basın toplantısında,geçen yıldan bu yana Ukrayna sorunuyla ilgili birçok uluslararası konferans düzenlendiğini anımsatarak şu cümleleri kaydetti:Ziyaret ettiği tüm ülkelerin, Pekin’in bu sorunun çözümde daha büyük rol oynamasını beklediğini dile getiren Li Hui, Avrupa’da müzakerelerin 'zorunlu olduğu konusunda' fikir birliğinin oluşmakta olduğunu ancak ülkelerin konumlarının henüz birbirinden çok uzak olduğunu gözlemlediğini söyledi.Çözüm bulmak için daha uzun yol kat etmeleri gerektiğini ifade eden Li, şu anda gerilimin azaldığına dair hiçbir işaret görmediğini de kaydetti.Li Hui, Davos’taki toplantının ardından İsviçre'de, Ukrayna’nın barış planıyla ilgili üst düzey uluslararası konferans düzenlemeyi planladığını da sözlerine ekledi.Daha önce Çin, barış konferansının başarılı olması ve Ukrayna’daki çatışmanın en kısa sürede son bulması için kendi önerilerini sunmuştu. Çin’in önerisine göre, Rusya ve Ukrayna’nın kabul edeceği, tüm tarafların eşit düzeyde katılacağı ve tüm barış seçeneklerinin değerlendirileceği bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesi gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240307/cin-ukraynadaki-cabalarimizin-tek-amaci-barisin-onunu-acmak-1081475116.html

çin

çin halk cumhuriyeti

rusya

ukrayna

avrupa birliği

davos

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çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, avrupa birliği, davos, mekik diplomasisi