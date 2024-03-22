https://sputniknews.com.tr/20240322/cin-ukraynadaki-catismayi-cozme-girisimleri-her-iki-tarafin-da-katilimi-olmadan-basarisiz-olacak-1081940243.html
Çin: Ukrayna’daki çatışmayı çözme girişimleri, her iki tarafın da katılımı olmadan başarısız olacak
Çin: Ukrayna’daki çatışmayı çözme girişimleri, her iki tarafın da katılımı olmadan başarısız olacak
Sputnik Türkiye
Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna’daki çatışmaya çözümün arandığı görüşmelere Moskova ve Kiev’in katılması gerektiğini, aksi... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T09:34+0300
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2024-03-22T09:34+0300
ukrayna krizi
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Ukrayna krizine siyasi çözüm arayışlarına katkıda bulunmak amacıyla başlattığı mekik diplomasisinin ikinci turu kapsamında 2-12 Mart döneminde Rusya, Avrupa Birliği Genel Merkezi, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Fransa’yı ziyaret eden Li Hui, bugünkü basın toplantısında,geçen yıldan bu yana Ukrayna sorunuyla ilgili birçok uluslararası konferans düzenlendiğini anımsatarak şu cümleleri kaydetti:Ziyaret ettiği tüm ülkelerin, Pekin’in bu sorunun çözümde daha büyük rol oynamasını beklediğini dile getiren Li Hui, Avrupa’da müzakerelerin 'zorunlu olduğu konusunda' fikir birliğinin oluşmakta olduğunu ancak ülkelerin konumlarının henüz birbirinden çok uzak olduğunu gözlemlediğini söyledi.Çözüm bulmak için daha uzun yol kat etmeleri gerektiğini ifade eden Li, şu anda gerilimin azaldığına dair hiçbir işaret görmediğini de kaydetti.Li Hui, Davos’taki toplantının ardından İsviçre'de, Ukrayna’nın barış planıyla ilgili üst düzey uluslararası konferans düzenlemeyi planladığını da sözlerine ekledi.Daha önce Çin, barış konferansının başarılı olması ve Ukrayna’daki çatışmanın en kısa sürede son bulması için kendi önerilerini sunmuştu. Çin’in önerisine göre, Rusya ve Ukrayna’nın kabul edeceği, tüm tarafların eşit düzeyde katılacağı ve tüm barış seçeneklerinin değerlendirileceği bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesi gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/cin-ukraynadaki-cabalarimizin-tek-amaci-barisin-onunu-acmak-1081475116.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, avrupa birliği, davos, mekik diplomasisi
çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, ukrayna, avrupa birliği, davos, mekik diplomasisi
Çin: Ukrayna’daki çatışmayı çözme girişimleri, her iki tarafın da katılımı olmadan başarısız olacak
Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna’daki çatışmaya çözümün arandığı görüşmelere Moskova ve Kiev’in katılması gerektiğini, aksi takdirde bu tür görüşmelerin sonuç vermeyeceğini belirtti.
Ukrayna krizine siyasi çözüm arayışlarına katkıda bulunmak amacıyla başlattığı mekik diplomasisinin ikinci turu kapsamında 2-12 Mart döneminde Rusya, Avrupa Birliği Genel Merkezi, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Fransa’yı ziyaret eden Li Hui, bugünkü basın toplantısında,geçen yıldan bu yana Ukrayna sorunuyla ilgili birçok uluslararası konferans düzenlendiğini anımsatarak şu cümleleri kaydetti:
Birçoğu merak ediyor, Çin neden Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki toplantıdan sonra müteakip toplantılara katılmadı? Bunun nedeni, Çin’in bu toplantılarda her iki tarafın katılımının sağlanmadığını düşünmesi ve sadece tek bir tarafın sunduğu planın görüşülmesi. Bu toplantılarda yeterince temsil sağlanmadı, önemli sonuçlar elde edilemez ve bu tür toplantılar barışın tesisinde uygun olumlu bir rol oynayamaz.
Ziyaret ettiği tüm ülkelerin, Pekin’in bu sorunun çözümde daha büyük rol oynamasını beklediğini dile getiren Li Hui, Avrupa’da müzakerelerin 'zorunlu olduğu konusunda' fikir birliğinin oluşmakta olduğunu ancak ülkelerin konumlarının henüz birbirinden çok uzak olduğunu gözlemlediğini söyledi.
Çözüm bulmak için daha uzun yol kat etmeleri gerektiğini ifade eden Li, şu anda gerilimin azaldığına dair hiçbir işaret görmediğini de kaydetti.
Li Hui, Davos’taki toplantının ardından İsviçre'de, Ukrayna’nın barış planıyla ilgili üst düzey uluslararası konferans düzenlemeyi planladığını da sözlerine ekledi.
Daha önce Çin, barış konferansının başarılı olması ve Ukrayna’daki çatışmanın en kısa sürede son bulması için kendi önerilerini sunmuştu. Çin’in önerisine göre, Rusya ve Ukrayna’nın kabul edeceği, tüm tarafların eşit düzeyde katılacağı ve tüm barış seçeneklerinin değerlendirileceği bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesi gerekiyor.