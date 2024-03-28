Cem Gürdeniz'den NATO üssü yorumu: ‘Karadeniz’de son 70 yılın en büyük kışkırtması’

“Karadeniz son 70 yılın en büyük kışkırtması ile karşı karşıyadır. ABD’nin ısrarla dayattığı NATO genişlemesi yüzünden 2022’de başlayan Ukrayna- Rusya Savaşında iki yıl aradan sonra sahada yenilen NATO ve batı, yeni kriz alanları yaratarak Rusya’nın enerjisinin azaltılması ve Çin ile yaşanacak büyük çatışmaya güçsüz girmesi için her yolu denemektir. Bu kapsamda Romanya’da 2,5 milyar Euro’ya mal olacak Avrupa'nın en büyük NATO üssünün inşasına başlandı. Ülkemizdeki Amerikan ve İngiliz mandacıları bu gelişmeden pek mutlu. Bazıları da İncirlik ve Kürecik üslerinin ağır basan Amerikan karakterine rağmen ‘’neden biz bu fırsatı kaçırdık, keşke Romanya yerine biz bu üssü kursaydık’’ diyecek boyutta üzgün. Hava Üssü olarak da bilinen Bükreş yakınlarında ‘Mihail Kogalniceanu’ üssünün genişleme projesi şüphesiz Amerikan jeopolitiği için bir başarıdır. Romanya’daki üssün sadece Rusya’yı çevrelemek için kullanılacağını düşünmek saflıktır. Bu üs, ABD çıkarları aleyhinde Rusya ile yakınlaştığında veya Irak’ta, Libya’da Suriye’de veya başka yerlerde ABD ile çıkar çatışmasına girildiği süreçlerde Türkiye’ye baskı yapmak için etkinlikle kullanılacaktır. Bu üssün Yunanistan'da kurulan Dedeağaç Üssü ile doğrudan kara bağlantısının mevcudiyeti ve ayrıca neredeyse tamamı NATO kontrolündeki Tuna Nehrinin Bükreş Antlaşmasına rağmen gelecekte askerileştirilmesi riski de birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin hem kuzeyden hem de batıdan kuşatılmışlığının güçlendirildiğini söyleyebiliriz.”