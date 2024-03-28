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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240328/bm-rus-savas-esirleri-ukraynada-iskence-gordu-1082143435.html
BM: Rus savaş esirleri Ukrayna'da işkence gördü
BM: Rus savaş esirleri Ukrayna'da işkence gördü
Sputnik Türkiye
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin raporuna göre, Ukrayna'daki Rus savaş esirleri işkenceye maruz kaldı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği personeli, Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki dönemde Dnepropetrovsk, Harkov, Lvov, Nikolayev, Sumi, Vinnitsa ve Zaporojye bölgelerindeki 44 Rus savaş esiriyle görüştü.Raporda, “Rus savaş esirleri, bulundukları tesislerde işkence yapıldığına dair herhangi bir iddiada bulunmasa da, savaş alanından tahliyelerinin ardından geçiş noktalarında işkence veya kötü muameleye maruz kaldıklarına ilişkin güvenilir kanıtlar sundu" ifadelerine yer verildi.Rapora göre, Rus esirlerden 8’i Harkov bölgesindeki özel binaların bodrum katlarında tutuldu. Bunlardan bazıları orada birkaç gün, bazıları da bir buçuk ay geçirdi. Savaş esirlerinden 13’ü, sorgulama sırasında sopalarla dövüldüklerini ve ayrıca askeri saha telefonları veya diğer elektrikli cihazlarla elektrikli işkenceye maruz kaldıklarını belirtti. Ayrıca Ukraynalılar infaz simülasyonu yaptı ve iki vakada Rus askerlerini cinsel şiddet uygulamakla tehdit etti.Raporda ayrıca, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı rahipler ve inananlara yönelik sindirme eylemlerinin yanı sıra Rusça konuşan azınlığa yönelik ayrımcılığın devam ettiği kaydedildi.Kiev yetkililerinin sivillere ve savaş esirlerine yönelik işkence ve şiddetten sorumlu olanları yeterince yargılamadığı da belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-abd-bm-sartina-uymadigini-acikca-ilan-etti-1082076720.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), harkov, ukrayna, ukrayna krizi, lvov, rus, rus, zaporojye, esir, işkence, işkence

BM: Rus savaş esirleri Ukrayna'da işkence gördü

01:09 28.03.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISSBirleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin raporuna göre, Ukrayna'daki Rus savaş esirleri işkenceye maruz kaldı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği personeli, Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki dönemde Dnepropetrovsk, Harkov, Lvov, Nikolayev, Sumi, Vinnitsa ve Zaporojye bölgelerindeki 44 Rus savaş esiriyle görüştü.
Raporda, “Rus savaş esirleri, bulundukları tesislerde işkence yapıldığına dair herhangi bir iddiada bulunmasa da, savaş alanından tahliyelerinin ardından geçiş noktalarında işkence veya kötü muameleye maruz kaldıklarına ilişkin güvenilir kanıtlar sundu" ifadelerine yer verildi.
Rapora göre, Rus esirlerden 8’i Harkov bölgesindeki özel binaların bodrum katlarında tutuldu. Bunlardan bazıları orada birkaç gün, bazıları da bir buçuk ay geçirdi. Savaş esirlerinden 13’ü, sorgulama sırasında sopalarla dövüldüklerini ve ayrıca askeri saha telefonları veya diğer elektrikli cihazlarla elektrikli işkenceye maruz kaldıklarını belirtti. Ayrıca Ukraynalılar infaz simülasyonu yaptı ve iki vakada Rus askerlerini cinsel şiddet uygulamakla tehdit etti.
Raporda ayrıca, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı rahipler ve inananlara yönelik sindirme eylemlerinin yanı sıra Rusça konuşan azınlığa yönelik ayrımcılığın devam ettiği kaydedildi.
Kiev yetkililerinin sivillere ve savaş esirlerine yönelik işkence ve şiddetten sorumlu olanları yeterince yargılamadığı da belirtildi.
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