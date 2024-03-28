https://sputniknews.com.tr/20240328/bm-rus-savas-esirleri-ukraynada-iskence-gordu-1082143435.html
BM: Rus savaş esirleri Ukrayna'da işkence gördü
BM: Rus savaş esirleri Ukrayna'da işkence gördü
Sputnik Türkiye
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin raporuna göre, Ukrayna'daki Rus savaş esirleri işkenceye maruz kaldı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T01:09+0300
2024-03-28T01:09+0300
2024-03-28T01:09+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği personeli, Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki dönemde Dnepropetrovsk, Harkov, Lvov, Nikolayev, Sumi, Vinnitsa ve Zaporojye bölgelerindeki 44 Rus savaş esiriyle görüştü.Raporda, “Rus savaş esirleri, bulundukları tesislerde işkence yapıldığına dair herhangi bir iddiada bulunmasa da, savaş alanından tahliyelerinin ardından geçiş noktalarında işkence veya kötü muameleye maruz kaldıklarına ilişkin güvenilir kanıtlar sundu" ifadelerine yer verildi.Rapora göre, Rus esirlerden 8’i Harkov bölgesindeki özel binaların bodrum katlarında tutuldu. Bunlardan bazıları orada birkaç gün, bazıları da bir buçuk ay geçirdi. Savaş esirlerinden 13’ü, sorgulama sırasında sopalarla dövüldüklerini ve ayrıca askeri saha telefonları veya diğer elektrikli cihazlarla elektrikli işkenceye maruz kaldıklarını belirtti. Ayrıca Ukraynalılar infaz simülasyonu yaptı ve iki vakada Rus askerlerini cinsel şiddet uygulamakla tehdit etti.Raporda ayrıca, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı rahipler ve inananlara yönelik sindirme eylemlerinin yanı sıra Rusça konuşan azınlığa yönelik ayrımcılığın devam ettiği kaydedildi.Kiev yetkililerinin sivillere ve savaş esirlerine yönelik işkence ve şiddetten sorumlu olanları yeterince yargılamadığı da belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-abd-bm-sartina-uymadigini-acikca-ilan-etti-1082076720.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), harkov, ukrayna, ukrayna krizi, lvov, rus, rus, zaporojye, esir, işkence, işkence
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), harkov, ukrayna, ukrayna krizi, lvov, rus, rus, zaporojye, esir, işkence, işkence
BM: Rus savaş esirleri Ukrayna'da işkence gördü
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin raporuna göre, Ukrayna'daki Rus savaş esirleri işkenceye maruz kaldı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği personeli, Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki dönemde Dnepropetrovsk, Harkov, Lvov, Nikolayev, Sumi, Vinnitsa ve Zaporojye bölgelerindeki 44 Rus savaş esiriyle görüştü.
Raporda, “Rus savaş esirleri, bulundukları tesislerde işkence yapıldığına dair herhangi bir iddiada bulunmasa da, savaş alanından tahliyelerinin ardından geçiş noktalarında işkence veya kötü muameleye maruz kaldıklarına ilişkin güvenilir kanıtlar sundu" ifadelerine yer verildi.
Rapora göre, Rus esirlerden 8’i Harkov bölgesindeki özel binaların bodrum katlarında tutuldu. Bunlardan bazıları orada birkaç gün, bazıları da bir buçuk ay geçirdi. Savaş esirlerinden 13’ü, sorgulama sırasında sopalarla dövüldüklerini ve ayrıca askeri saha telefonları veya diğer elektrikli cihazlarla elektrikli işkenceye maruz kaldıklarını belirtti. Ayrıca Ukraynalılar infaz simülasyonu yaptı ve iki vakada Rus askerlerini cinsel şiddet uygulamakla tehdit etti.
Raporda ayrıca, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı rahipler ve inananlara yönelik sindirme eylemlerinin yanı sıra Rusça konuşan azınlığa yönelik ayrımcılığın devam ettiği kaydedildi.
Kiev yetkililerinin sivillere ve savaş esirlerine yönelik işkence ve şiddetten sorumlu olanları yeterince yargılamadığı da belirtildi.