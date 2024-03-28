https://sputniknews.com.tr/20240328/bm-rus-savas-esirleri-ukraynada-iskence-gordu-1082143435.html

BM: Rus savaş esirleri Ukrayna'da işkence gördü

BM: Rus savaş esirleri Ukrayna'da işkence gördü

Sputnik Türkiye

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin raporuna göre, Ukrayna'daki Rus savaş esirleri işkenceye maruz kaldı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T01:09+0300

2024-03-28T01:09+0300

2024-03-28T01:09+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği personeli, Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki dönemde Dnepropetrovsk, Harkov, Lvov, Nikolayev, Sumi, Vinnitsa ve Zaporojye bölgelerindeki 44 Rus savaş esiriyle görüştü.Raporda, “Rus savaş esirleri, bulundukları tesislerde işkence yapıldığına dair herhangi bir iddiada bulunmasa da, savaş alanından tahliyelerinin ardından geçiş noktalarında işkence veya kötü muameleye maruz kaldıklarına ilişkin güvenilir kanıtlar sundu" ifadelerine yer verildi.Rapora göre, Rus esirlerden 8’i Harkov bölgesindeki özel binaların bodrum katlarında tutuldu. Bunlardan bazıları orada birkaç gün, bazıları da bir buçuk ay geçirdi. Savaş esirlerinden 13’ü, sorgulama sırasında sopalarla dövüldüklerini ve ayrıca askeri saha telefonları veya diğer elektrikli cihazlarla elektrikli işkenceye maruz kaldıklarını belirtti. Ayrıca Ukraynalılar infaz simülasyonu yaptı ve iki vakada Rus askerlerini cinsel şiddet uygulamakla tehdit etti.Raporda ayrıca, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı rahipler ve inananlara yönelik sindirme eylemlerinin yanı sıra Rusça konuşan azınlığa yönelik ayrımcılığın devam ettiği kaydedildi.Kiev yetkililerinin sivillere ve savaş esirlerine yönelik işkence ve şiddetten sorumlu olanları yeterince yargılamadığı da belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-abd-bm-sartina-uymadigini-acikca-ilan-etti-1082076720.html

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