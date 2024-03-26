https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-abd-bm-sartina-uymadigini-acikca-ilan-etti-1082076720.html

Rusya: ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti

Rusya: ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin kararının bağlayıcı olmadığını savunarak BM Şartı'na bağlı olmadığını... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), ABD’nin pazartesi günkü Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin kararının bağlayıcı olmadığını savunarak BM Şartı'na bağlı olmadığını açıkça ilan ettiğini söyledi.Bugünkü toplantıda Nebenzya, ABD heyetine “Daimi Temsilci Thomas-Greenfield ve diğer yetkililerin açıklaması, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını üye ülkeler için bağlayıcı olarak görmediği anlamına mı geliyor?” sorusunu yöneltti.Nebenzya, BM Şartı’nın ‘BM üyeleri Güvenlik Konseyi kararlarına uymayı ve onları uygulamayı kabul ederler’ ifadesini içeren 25. maddesine atıf yaparak, “Daimi Temsilci Thomas-Greenfield'in dünkü açıklamaları, ABD'nin artık kendisini BM Şartı hükümlerine bağlı görmediği ve dahası İsrail'i de bunu yapmaya teşvik ettiği anlamına mı geliyor? Eğer durum böyleyse, o zaman bu salondaki tartışmalarımızın hiçbir anlamı yok” diye konuştu.Rus Daimi Temsilci, “BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri aslında BM Şartı'na uymadığını açıkça beyan ediyor ve Gazze'de ateşkes konusunda zorlukla elde edilen tarihi karar da dahil olmak üzere Konsey'deki tartışmaların sonucunu reddediyor. ABD'nin lütfuyla, Güvenlik Konseyi'nin doğrudan talebine rağmen İsrail artık tam yetkiye sahip ve Gazze'yi yerle bir edene kadar durmayacak” ifadelerini kullandı.Daha önce BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca derhal ateşkes talep eden kararı kabul etmişti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield konuşması sırasında ‘kararın bağlayıcı olmadığı’ ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-bmgkda-yugoslavya-toplantisini-engelleyen-fransayi-saldirgan-diplomasi-uygulamakla-sucladi-1082050652.html

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