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Emeklilere 8-12 bin liralık promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240328/bm-gazzeye-karadan-yardimin-alternatifi-yok-1082165799.html
BM: Gazze'ye karadan yardımın alternatifi yok
BM: Gazze'ye karadan yardımın alternatifi yok
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi’ne ABD’nin havadan bıraktığı insani yardımlarına daha önce de tepki gösteren Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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OCHA'nın X sosyal medya hesabından, "Acil Uyarı" ifadesiyle paylaşılan mesajda, Gazze'ye tüm girişlerden "güvenli, engelsiz insani yardım" geçişinin çok önemli olduğu bildirildi.Mesajda, Gazze'ye karadan büyük çaplı yardımların götürülmesi gerektiği, bunun alternatifinin olmadığı ifade edildi."Kaybedecek zaman yok" uyarısı yapılan mesajda, buna rağmen güvenlik, erişim sorunları ile diğer kısıtlamaların sürdüğüne işaret edildi.İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.Başta BM'ye bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240326/gazzede-yardim-dahi-insanlari-olduruyor-havadan-yardim-nedeniyle-12-kisi-boguldu-6-insan-ezildi-1082068936.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, insani yardım, ortadoğu, abd, birleşmiş milletler (bm)

BM: Gazze'ye karadan yardımın alternatifi yok

17:22 28.03.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZGazze'ye havadan insani yardım
Gazze'ye havadan insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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Gazze Şeridi’ne ABD’nin havadan bıraktığı insani yardımlarına daha önce de tepki gösteren Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'ye karadan büyük çaplı yardımın alternatifinin bulunmadığını belirtti.
OCHA'nın X sosyal medya hesabından, "Acil Uyarı" ifadesiyle paylaşılan mesajda, Gazze'ye tüm girişlerden "güvenli, engelsiz insani yardım" geçişinin çok önemli olduğu bildirildi.
Mesajda, Gazze'ye karadan büyük çaplı yardımların götürülmesi gerektiği, bunun alternatifinin olmadığı ifade edildi.
"Kaybedecek zaman yok" uyarısı yapılan mesajda, buna rağmen güvenlik, erişim sorunları ile diğer kısıtlamaların sürdüğüne işaret edildi.
İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.
Havadan insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze'de yardım dahi insanları öldürüyor: Havadan yardım nedeniyle 12 kişi boğuldu, 6 insan ezildi
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