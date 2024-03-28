https://sputniknews.com.tr/20240328/bakan-simsek-15-yillik-cok-zor-bir-surec-bizi-bekliyor-dedi-iddiasina-iliskin-aciklama-1082143321.html

'Bakan Şimşek, '1.5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi' iddiasına ilişkin açıklama

'Bakan Şimşek, '1.5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi' iddiasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddiasının doğru... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T00:47+0300

2024-03-28T00:47+0300

2024-03-28T00:47+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

mehmet şimşek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddiasını yalanladı.Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddianın doğru olmadığı belirtildi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmadığının kaydedildiği açıklamada, "Bakan Şimşek'in açıklaması iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, mehmet şimşek