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'Bakan Şimşek, '1.5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi' iddiasına ilişkin açıklama
'Bakan Şimşek, '1.5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi' iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddiasının doğru... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddiasını yalanladı.Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddianın doğru olmadığı belirtildi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmadığının kaydedildiği açıklamada, "Bakan Şimşek'in açıklaması iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/mehmet-simsek-fakir-aile-ziyareti-paylasimini-13-yil-sonra-sildi-1082112018.html
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, mehmet şimşek
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, mehmet şimşek

'Bakan Şimşek, '1.5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi' iddiasına ilişkin açıklama

00:47 28.03.2024
© AA / Hakan AkgünHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AA / Hakan Akgün
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddiasını yalanladı.
Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddianın doğru olmadığı belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmadığının kaydedildiği açıklamada, "Bakan Şimşek'in açıklaması iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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Mehmet Şimşek 'fakir aile ziyareti' paylaşımını 13 yıl sonra sildi
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