https://sputniknews.com.tr/20240327/mehmet-simsek-fakir-aile-ziyareti-paylasimini-13-yil-sonra-sildi-1082112018.html
Mehmet Şimşek 'fakir aile ziyareti' paylaşımını 13 yıl sonra sildi
Mehmet Şimşek 'fakir aile ziyareti' paylaşımını 13 yıl sonra sildi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'fakir aile' paylaşımını yıllar sonra sosyal medya hesabından kaldırdı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T16:01+0300
2024-03-27T16:01+0300
2024-03-27T16:01+0300
politika
mehmet şimşek
ekonomi
fakir
fakirlik
iftar
bakan
hazine ve maliye bakanı
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Bakan Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden çok alıntılanan 'fakir aile ziyareti' paylaşımını X (Twitter) hesabından kaldırdı. 2009-2015 yılları arasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Mehmet Şimşek'in o dönem sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yeniden bakan olması ile birlikte gündeme getirilmişti. Mehmet Şimşek, söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı. Şimşek'in 7 Ağustos 2011 tarihli yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:2012 yılında da benzer bir paylaşım yapmıştıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce 25 Mart 2012'de yaptığı, "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik." paylaşımını silmesi ile gündeme gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240317/bakan-simsek-kdv-ve-gelir-vergisini-artirmayacagiz-1081765371.html
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mehmet şimşek, ekonomi, fakir, fakirlik, iftar, bakan, hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek, ekonomi, fakir, fakirlik, iftar, bakan, hazine ve maliye bakanı
Mehmet Şimşek 'fakir aile ziyareti' paylaşımını 13 yıl sonra sildi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'fakir aile' paylaşımını yıllar sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.
Bakan Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden çok alıntılanan 'fakir aile ziyareti' paylaşımını X (Twitter) hesabından kaldırdı.
2009-2015 yılları arasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Mehmet Şimşek'in o dönem sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yeniden bakan olması ile birlikte gündeme getirilmişti.
Mehmet Şimşek, söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı. Şimşek'in 7 Ağustos 2011 tarihli yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:
"Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek."
2012 yılında da benzer bir paylaşım yapmıştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce 25 Mart 2012'de yaptığı, "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik." paylaşımını silmesi ile gündeme gelmişti.