https://sputniknews.com.tr/20240328/bakan-isikhan-30-buyuksehir-belediyesinin-toplam-borcunun-yuzde-75i-tek-basina-chpye-ait-1082169339.html

Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait

Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Otuz büyükşehirden 11'i CHP'li ve bu 11 CHP'li belediyenin toplam borcu 15 milyar lira. Yani, 30... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T19:45+0300

2024-03-28T19:45+0300

2024-03-28T19:45+0300

türkiye

vedat işıkhan

ak parti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Tokat Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında iş insanlarıyla bir araya geldi.Çalışma hayatına ilişkin açıklamada bulunan Işıkhan, Türkiye'de iş gücüne katılım oranının son 21 yılın en yüksek düzeyine yükseldiğini belirtti.'Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı'Türkiye'nin 2023 yılında yüzde 4.5 büyüme ile AB ülkeleri arasında ekonomisi en çok büyüyen ülke olduğuna işaret eden Işıkhan, "Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördü. Bu veriler gösteriyor ki pandemiye rağmen, bölgemizdeki savaşlara rağmen, geçtiğimiz yıl yaşadığımız asrın felaketine rağmen, doğru yoldayız. Son 5 yılda yaşadığımız bunca afete ve felakete rağmen, vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden hizmetlerimize kesintisiz devam edebiliyoruz. Artık bu güçte bir devletiz. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşallah sizlerin desteğiyle başaracağız" ifadesini kullandı.Bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını dile getiren Işıkhan, "Şurası çok önemli, ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki gelişim, ilerleme ve kalkınma yerelden başlar. Bildiğiniz gibi ülkemizin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonu da belediyecilikten geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti, ülkemizde belediyecilik anlayışını değiştirmiş, milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmıştır" diye konuştu.'SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyenin 5'i de CHP belediyesi'Belediyelerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarına da değinen Işıkhan, şöyle devam etti:- "Ülkemizin de bu vizyonsuzluktan artık kurtulmaya ihtiyacı var"Bakan Işıkhan, ilçe belediyelerinin SGK borçlarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240328/sukru-gencten-chp-genel-baskani-ozelin-cekil-cagrisina-yanit-1082170079.html

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