https://sputniknews.com.tr/20240328/arjantin-devlet-baskani-milei-israil-gazzede-herhangi-bir-asirilik-yapmiyor-1082155719.html
Arjantin Devlet Başkanı Milei: İsrail Gazze'de 'herhangi bir aşırılık' yapmıyor
Arjantin Devlet Başkanı Milei: İsrail Gazze'de 'herhangi bir aşırılık' yapmıyor
Sputnik Türkiye
Arjantin Devlet Başkanı Milei ABD basını ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Milei, bölge ve dünya ile alakalı konulara ilişkin açıklamalarda... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T12:12+0300
2024-03-28T12:12+0300
2024-03-28T12:12+0300
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andres manuel lopez obrador
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei verdiği mülakatta İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 'en ufak bir aşırılık' yapmadığını söyledi.İsrail acımasız bir saldırıya uğradığını ve bu tür saldırıların örnek teşkil etmesi elzem olan karşılık gerektirdiğini ifade eden Milei, İsrail'in yaptığı her şeyi oyun kuralları çerçevesinde yaptığını vurguladı.Milei açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:İsrail ve ABD, Milei'nin geçen yıl Aralık ayında başkan seçildikten sonra ziyaret ettiği iki ülke olmuştu. Milei ayrıca Arjantin'in büyükelçiliğini Tel Aviv'den hem İsrailliler hem de Filistinliler tarafından başkent olarak iddia edilen Kudüs'e taşıyacağını söylemişti.'Obrador gibi bir cahil...'Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, verdiği mülakatta Meksikalı mevkidaşı Andres Manuel Lopez Obrador'u 'cahil' olarak nitelendirerek bölgedeki bir başka lidere yönelik hakaretlerine bir yenisini ekledi.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve iktidar partisinin yaklaşan seçimlerdeki adayı Claudia Scheinbaum tarafından kendisi hakkında yapılan yorumlar sorulduğunda Milei, "Lopez Obrador gibi bir cahilin benim hakkımda kötü konuşması gurur verici, bu beni yüceltiyor" dedi.Milei verdiği röportajda, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro için de "Katil terörist olan birinden pek bir şey beklenemez" sözlerini kullandı.Kolombiya'nın Arjantin Büyükelçisi Camilo Romero, X hesabında Kolombiya hükümetinin Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Petro aleyhindeki açıklamalarına yanıt vermek için 2tüm önlemleri araştırdığını' söylemişti ve bunun sonucu olarak Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro hakkında 'kabul edilemez' ifadeler kullandığı belirtilerek, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240328/kolombiya-tum-arjantinli-diplomatlari-sinir-disi-ediyor-1082147845.html
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arjantin, javier milei, andres manuel lopez obrador, meksika, kolombiya, gustavo petro, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
arjantin, javier milei, andres manuel lopez obrador, meksika, kolombiya, gustavo petro, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
Arjantin Devlet Başkanı Milei: İsrail Gazze'de 'herhangi bir aşırılık' yapmıyor
Arjantin Devlet Başkanı Milei ABD basını ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Milei, bölge ve dünya ile alakalı konulara ilişkin açıklamalarda bulunarak İsrail'in Gazze Şeridi saldırısında 'bir aşırılık' yapmadığını söyledi.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei verdiği mülakatta İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 'en ufak bir aşırılık' yapmadığını söyledi.
İsrail acımasız bir saldırıya uğradığını ve bu tür saldırıların örnek teşkil etmesi elzem olan karşılık gerektirdiğini ifade eden Milei, İsrail'in yaptığı her şeyi oyun kuralları çerçevesinde yaptığını vurguladı.
Milei açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
İlk andan itibaren yaptığım şeylerden biri Hamas terör örgütünün terörist saldırısını reddetmek oldu. Sadece bu değil, aynı zamanda İsrail ile dayanışma içinde olduğumu ifade ettim ve ilk andan itibaren yaptığım şeylerden biri de İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklemek oldu.
İsrail ve ABD, Milei'nin geçen yıl Aralık ayında başkan seçildikten sonra ziyaret ettiği iki ülke olmuştu. Milei ayrıca Arjantin'in büyükelçiliğini Tel Aviv'den hem İsrailliler hem de Filistinliler tarafından başkent olarak iddia edilen Kudüs'e taşıyacağını söylemişti.
'Obrador gibi bir cahil...'
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, verdiği mülakatta Meksikalı mevkidaşı Andres Manuel Lopez Obrador'u 'cahil' olarak nitelendirerek bölgedeki bir başka lidere yönelik hakaretlerine bir yenisini ekledi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve iktidar partisinin yaklaşan seçimlerdeki adayı Claudia Scheinbaum tarafından kendisi hakkında yapılan yorumlar sorulduğunda Milei, "Lopez Obrador gibi bir cahilin benim hakkımda kötü konuşması gurur verici, bu beni yüceltiyor" dedi.
Milei verdiği röportajda, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro için de "Katil terörist olan birinden pek bir şey beklenemez" sözlerini kullandı.
Kolombiya'nın Arjantin Büyükelçisi Camilo Romero, X hesabında Kolombiya hükümetinin Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Petro aleyhindeki açıklamalarına yanıt vermek için 2tüm önlemleri araştırdığını' söylemişti ve bunun sonucu olarak Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro hakkında 'kabul edilemez' ifadeler kullandığı belirtilerek, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceği duyuruldu.