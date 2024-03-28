https://sputniknews.com.tr/20240328/altin-yeniden-2-bin-250-lira-uzerinde-kademeli-alim-firsati-gelecek-1082148605.html

Altın yeniden 2 bin 250 lira üzerinde: 'Kademeli alım fırsatı gelecek'

Altın yeniden 2 bin 250 lira üzerinde: 'Kademeli alım fırsatı gelecek'

Sputnik Türkiye

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul serbest piyasada dolar 32.3110 liradan, euro... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T09:36+0300

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Serbest piyasada 32,3090 liradan alınan dolar, 32,3110 liradan satılıyor. 34,9670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9690 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,2700 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9050 lira olmuştu.Gram altın yükselişe ara verdiGram altın 2 bin 280 lira, çeyrek altın 3 bin 696 liradan işlem görüyor.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gram altın TL geçen hafta 100 liralık bir geri çekilme vardı. Düşüşlerde kademeli alım fırsatı gelecek. Önümüzde 15 gün boyunca altın fiyatları sakin seyirine devam edecek. Düşüş ve baskı altında kalan altın fiyatı var karşımızda. Geçen hafta gram altında 2548 lira seviyesine kadar yükseliş gördük. Şu anda 2438 liradan işlem görüyor. Geçen hafta ve şimdi arasında 110 liralık bir düşüş var" dedi.Altın için alım fırsatıMemiş ayrıca "Altın gram için 2400 lira seviyesi altındaki sarkmaları takip ediyor olacağım. Şimdiki seviyelerden ise riske atmamak için alım yapılabilir. Yüzde elli alım yapılabilir. Diğer yüzde elli ise 2400 lira altına sarkmalarda yapılabilir" dedi.Cumhuriyet altını ise 14 bin 736 liradan el değiştiriyor.Altının ons fiyatı, 2 bin 195 dolar.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.806 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.99 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.99.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 70.090 seviyesinde.

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