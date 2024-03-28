https://sputniknews.com.tr/20240328/abd-kongresinden-bir-kaynak-crocus-citydeki-teror-saldirisi-ukraynaya-yardimi-etkileyebilir-1082173797.html
ABD Kongresi'nden bir kaynak: Crocus City’deki terör saldırısı Ukrayna'ya yardımı etkileyebilir
ABD Kongresi'nden bir kaynak: Crocus City’deki terör saldırısı Ukrayna'ya yardımı etkileyebilir
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi’nden bir kaynak, Crocus City’ye düzenlenen terör saldırısının Kongre'de Ukrayna'ya yardıma ilişkin oylamayı etkileyebileceğini belirtti. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T21:48+0300
2024-03-28T21:48+0300
2024-03-28T21:51+0300
terör saldırısı
crocus city hall
abd kongresi
dünya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1c/1082150446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3438f2be90171e396ee8d670f9b48e2.jpg
Sputnik’e konuşan ABD Kongresi’nden bir kaynak, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ABD Kongresi'nin Ukrayna için yeni finansman paketini onaylamasını etkileyip etkilemeyeceğinin henüz belli olmadığı, ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınması tehdidinin bu konuda önemli bir rol oynayacağını ifade etti.Kaynak, "Doğrusunu söylemek gerekirse, ne olacağını kestirmek zor. ABD Kongresi'nin Ukrayna için yeni finansman paketini onaylamasını etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Cumhuriyetçi Greene, Ukrayna'nın finansmanına ilişkin yasa tasarısının oylamaya sunulması halinde, Johnson’ın görevden alınması için harekete geçmekle tehdit etti” dedi.Geçen hafta, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, ‘Cumhuriyetçilerin öncelediği başlıkları göz ardı ederek geçici bütçeyi geçirdiği’ gerekçesiyle Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınması için önerge vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240328/teroristlerin-ukraynali-asiri-milliyetcilerle-baglanti-olduguna-dair-kanitlara-ulasildi-1082167701.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1c/1082150446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb65dbfde7080e9c86cd0320da288bad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
terör saldırısı, crocus city hall, abd kongresi
terör saldırısı, crocus city hall, abd kongresi
ABD Kongresi'nden bir kaynak: Crocus City’deki terör saldırısı Ukrayna'ya yardımı etkileyebilir
21:48 28.03.2024 (güncellendi: 21:51 28.03.2024)
ABD Kongresi’nden bir kaynak, Crocus City’ye düzenlenen terör saldırısının Kongre'de Ukrayna'ya yardıma ilişkin oylamayı etkileyebileceğini belirtti.
Sputnik’e konuşan ABD Kongresi’nden bir kaynak, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ABD Kongresi'nin Ukrayna için yeni finansman paketini onaylamasını etkileyip etkilemeyeceğinin henüz belli olmadığı, ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınması tehdidinin bu konuda önemli bir rol oynayacağını ifade etti.
Kaynak, "Doğrusunu söylemek gerekirse, ne olacağını kestirmek zor. ABD Kongresi'nin Ukrayna için yeni finansman paketini onaylamasını etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Cumhuriyetçi Greene, Ukrayna'nın finansmanına ilişkin yasa tasarısının oylamaya sunulması halinde, Johnson’ın görevden alınması için harekete geçmekle tehdit etti” dedi.
Geçen hafta, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, ‘Cumhuriyetçilerin öncelediği başlıkları göz ardı ederek geçici bütçeyi geçirdiği’ gerekçesiyle Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınması için önerge vermişti.