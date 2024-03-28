https://sputniknews.com.tr/20240328/abd-kongresinden-bir-kaynak-crocus-citydeki-teror-saldirisi-ukraynaya-yardimi-etkileyebilir-1082173797.html

ABD Kongresi'nden bir kaynak: Crocus City’deki terör saldırısı Ukrayna'ya yardımı etkileyebilir

ABD Kongresi'nden bir kaynak: Crocus City’deki terör saldırısı Ukrayna'ya yardımı etkileyebilir

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi’nden bir kaynak, Crocus City’ye düzenlenen terör saldırısının Kongre'de Ukrayna'ya yardıma ilişkin oylamayı etkileyebileceğini belirtti. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T21:48+0300

2024-03-28T21:48+0300

2024-03-28T21:51+0300

terör saldırısı

crocus city hall

abd kongresi

dünya

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Sputnik’e konuşan ABD Kongresi’nden bir kaynak, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ABD Kongresi'nin Ukrayna için yeni finansman paketini onaylamasını etkileyip etkilemeyeceğinin henüz belli olmadığı, ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınması tehdidinin bu konuda önemli bir rol oynayacağını ifade etti.Kaynak, "Doğrusunu söylemek gerekirse, ne olacağını kestirmek zor. ABD Kongresi'nin Ukrayna için yeni finansman paketini onaylamasını etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Cumhuriyetçi Greene, Ukrayna'nın finansmanına ilişkin yasa tasarısının oylamaya sunulması halinde, Johnson’ın görevden alınması için harekete geçmekle tehdit etti” dedi.Geçen hafta, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, ‘Cumhuriyetçilerin öncelediği başlıkları göz ardı ederek geçici bütçeyi geçirdiği’ gerekçesiyle Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınması için önerge vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240328/teroristlerin-ukraynali-asiri-milliyetcilerle-baglanti-olduguna-dair-kanitlara-ulasildi-1082167701.html

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terör saldırısı, crocus city hall, abd kongresi