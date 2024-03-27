https://sputniknews.com.tr/20240327/yaslanan-japonyada-bebek-bezi-ureticisi-yetiskin-pazarina-gecis-yapiyor-1082140725.html
Yaşlanan Japonya'da bebek bezi üreticisi yetişkin pazarına geçiş yapıyor
Yaşlanan Japonya'da bebek bezi üreticisi yetişkin pazarına geçiş yapıyor
Sputnik Türkiye
Doğum oranında düşüşün sürdüğü, yaşlı nüfusunun artışın yükseldiği Japonya'da bebek bezi üreticisi Oji üretimi durdurarak yetişkin bez pazarına geçiş yapma... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T22:07+0300
2024-03-27T22:07+0300
2024-03-27T22:07+0300
dünya
bebek bezi
yetişkin bezi
japonya
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Japonya'nın kağıt hamuru ve bebek bezi üreticisi Oji, yaşlanan nüfusu dikkate alarak yetişkin bez pazarına odaklanacağını bildirdi.Oji Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, firma, doğum oranında düşüşün sürdüğü, yaşlı nüfusunun artış gösterdiği ülkede, pazar yönelimini değiştirme kararı aldı.2001'de yıllık 700 milyon bebek bezi üreten firma, halihazırda yılda 400 milyon bez üretimi yapıyor.Firma, Japonya iç pazarına yönelik bebek bezi üretimini ve sevkiyatını bu yıl eylül ayı itibarıyla durduracak.Japon firması, ülke içinde yetişkinlere yönelik bez pazarına odaklanarak yatırımlarını artıracak.Oji, Güneydoğu Asya pazarında Malezya ve Endonezya'da ise bebek bezi üretimini sürdürmeyi planladığını bildirdi.Ülkenin en büyük bebek bezi üreticilerinden Unicharm, 2011'de yetişkin bezi satışının bebek bezi satışını geride bıraktığını açıklamıştı.Japonya'da yetişkin bezi pazarının 2 milyar dolar büyüklüğe eriştiği belirtiliyor.Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede doğum sayısı 2022'de ilk kez 800 binin altına düştü.Japonya nüfusunun yüzde 15'ini 75 ve üzeri yaş grubu, yüzde 29'unu ise 65 ve üzeri yaş grubu oluşturuyor.Ülkede 100 yaşını aşanların sayısı da 50 yılı aşkın süredir artıyor.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, doğum oranındaki azalışa ilişkin olarak geçen yıl yaptığı açıklamada, 'ülkesinin sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine' geldiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240327/japon-para-birimi-yen-dolar-karsisinda-34-yilin-en-dusuk-seviyesini-gordu-1082133875.html
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bebek bezi, yetişkin bezi, japonya
bebek bezi, yetişkin bezi, japonya
Yaşlanan Japonya'da bebek bezi üreticisi yetişkin pazarına geçiş yapıyor
Doğum oranında düşüşün sürdüğü, yaşlı nüfusunun artışın yükseldiği Japonya'da bebek bezi üreticisi Oji üretimi durdurarak yetişkin bez pazarına geçiş yapma kararı aldı.
Japonya'nın kağıt hamuru ve bebek bezi üreticisi Oji, yaşlanan nüfusu dikkate alarak yetişkin bez pazarına odaklanacağını bildirdi.
Oji Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, firma, doğum oranında düşüşün sürdüğü, yaşlı nüfusunun artış gösterdiği ülkede, pazar yönelimini değiştirme kararı aldı.
2001'de yıllık 700 milyon bebek bezi üreten firma, halihazırda yılda 400 milyon bez üretimi yapıyor.
Firma, Japonya iç pazarına yönelik bebek bezi üretimini ve sevkiyatını bu yıl eylül ayı itibarıyla durduracak.
Japon firması, ülke içinde yetişkinlere yönelik bez pazarına odaklanarak yatırımlarını artıracak.
Oji, Güneydoğu Asya pazarında Malezya ve Endonezya'da ise bebek bezi üretimini sürdürmeyi planladığını bildirdi.
Ülkenin en büyük bebek bezi üreticilerinden Unicharm, 2011'de yetişkin bezi satışının bebek bezi satışını geride bıraktığını açıklamıştı.
Japonya'da yetişkin bezi pazarının 2 milyar dolar büyüklüğe eriştiği belirtiliyor.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede doğum sayısı 2022'de ilk kez 800 binin altına düştü.
Japonya nüfusunun yüzde 15'ini 75 ve üzeri yaş grubu, yüzde 29'unu ise 65 ve üzeri yaş grubu oluşturuyor.
Ülkede 100 yaşını aşanların sayısı da 50 yılı aşkın süredir artıyor.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, doğum oranındaki azalışa ilişkin olarak geçen yıl yaptığı açıklamada, 'ülkesinin sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine' geldiğini söylemişti.