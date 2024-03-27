https://sputniknews.com.tr/20240327/japon-para-birimi-yen-dolar-karsisinda-34-yilin-en-dusuk-seviyesini-gordu-1082133875.html

Japon para birimi yen, dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesini gördü

Japon para birimi yen, dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesini gördü

Sputnik Türkiye

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkarken, Japon yeni dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesine indi. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T18:52+0300

2024-03-27T18:52+0300

2024-03-27T18:52+0300

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ekonomi

ekonomi

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Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından Nikkei 225 endeksindeki yükseliş dikkati çekti.Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu üyesi Naoki Tamura, bir süre daha destekleyici finansal koşulları sürdüreceğini ve politika değişikliklerinde 'yavaş ve istikrarlı' ilerleyeceğini söylemesinin ardından dolar/yen paritesi 151.97 ile yaklaşık son 34 yılın en yüksek seviyesine çıktı.Söz konusu gelişmelerin ardından BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın, "Gelecekteki para politikası kararları, ekonomiye ve o anki fiyat gelişmelerine bağlı olacak." demesi ve Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin "Piyasa hareketlerini dikkate alarak, kur istikrarı için elimizden gelen önlemleri alacağız" açıklamasını yapmasıyla dolar/yen paritesi sınırlı da olsa gerileyerek 151,6 seviyesine indi.Analistler, zayıflayan yenin ülke pay piyasalarında risk iştahını artırdığını ifade ederek, BoJ yetkililerinde gelecek açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240327/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1082085094.html

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