https://sputniknews.com.tr/20240327/yargitay-baskani-altinci-turda-da-secilemedi-1082089091.html

Yargıtay Başkanı altıncı turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı altıncı turda da seçilemedi

Sputnik Türkiye

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin altıncı turunda da hiçbir aday salt... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T11:33+0300

2024-03-27T11:33+0300

2024-03-27T11:33+0300

türkiye

yargıtay

mehmet karaca

seçim

oylama

aym

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Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.Bu kapsamda, Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.Seçimin ilk beş turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün altıncı tur oylama yapıldı.Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 131, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı.Yargıtay'ın yeni başkanı kim olacak?Seçime yedinci tur oylamasıyla devam ediliyor.​​​​​​​Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.Mehmet Akarca kimdir?Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 1963 tarihinde Siirt Şirvan'da dünyaya geldi. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.2010'da Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanınca 18.05.2015 tarihinde birinci kez, 21.05.2019 tarihinde ikinci kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24.03.2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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