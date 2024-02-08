https://sputniknews.com.tr/20240208/mehmet-ucumdan-aym-baskani-zuhtu-arslana-bireysel-basvuru-yaniti-1080544621.html

Mehmet Uçum’dan AYM Başkanı Zühtü Arslan’a bireysel başvuru yanıtı

Mehmet Uçum’dan AYM Başkanı Zühtü Arslan’a bireysel başvuru yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum “Anayasa’nın 153’üncü maddesi bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz.” dedi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T16:46+0300

2024-02-08T16:46+0300

2024-02-08T16:46+0300

türkiye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

mehmet uçum

cumhurbaşkanlığı

zühtü arslan

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079132777_3:0:3543:1991_1920x0_80_0_0_a22b4ddbc6c0a61afb7125af3de7be14.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, konuşmasında bireysel başvuru hakkı üzerindeki tartışmalara yönelik mesajlar verdi.“Temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra, görüş farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle AYM’nin kararlarına uyulmamasının yasal temeli yoktur.” diyen Arslan, “Bireysel başvurunun etkili olabilmesi, ihlalin giderilmesine bağlıdır. Bu sebeple, AYM ihlalin tespiti yanında bu ihlalin nasıl giderileceğini ve sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağını da göstermek zorundadır. Bu AYM’ye kanunlarla yüklenen bir yükümlülüktür. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması da kural olarak ihlal öncesi hale getirmeyi gerektirmektedir. Bunun yolu da ihlal şayet yargı kararından kaynaklanıyorsa, bu yargı kararının ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir. Elbette AYM’nin kararlarını ve Anayasa hükümlerine ilişkin yorumunu beğenmeyebiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması Anayasal bir zorunluluktur.” şeklinde konuştu.AYM Başkanı Arslan’ın yaptığı açıklamalara yanıt Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’dan geldi.Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Uçum, “Anayasa'nın 153'üncü maddesi bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz.” dedi.“Ayrıca usul hukukumuzda ‘yeniden yargılama’ bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi-iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine ‘yeniden yargılama’ denir.” ifadelerini kullanan Uçum, “Yargılamanın yenilenmesi - iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir.” vurgusu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/anayasa-mahkemesi-baskani-zuhtu-arslan-aym-kararlarina-uyulmamasinin-hicbir-yasal-temeli-yok-1080536081.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aym, anayasa mahkemesi (aym), mehmet uçum, cumhurbaşkanlığı, zühtü arslan