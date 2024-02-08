Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok

“Bireysel başvurunun etkili olabilmesi, ihlalin giderilmesine bağlıdır. Bu sebeple, AYM ihlalin tespiti yanında bu ihlalin nasıl giderileceğini ve sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağını da göstermek zorundadır. Bu AYM’ye kanunlarla yüklenen bir yükümlülüktür. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması da kural olarak ihlal öncesi hale getirmeyi gerektirmektedir. Bunun yolu da ihlal şayet yargı kararından kaynaklanıyorsa, bu yargı kararının ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir. Elbette AYM’nin kararlarını ve Anayasa hükümlerine ilişkin yorumunu beğenmeyebiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması Anayasal bir zorunluluktur."