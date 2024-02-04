https://sputniknews.com.tr/20240204/bakan-tunc-yargitay-ile-aym-tartismalarinin-devam-etmemesi-icin-kanun-duzenlemelerine-ihtiyac-var-1080388659.html

Bakan Tunç: Yargıtay ile AYM tartışmalarının devam etmemesi için kanun düzenlemelerine ihtiyaç var

Bakan Tunç: Yargıtay ile AYM tartışmalarının devam etmemesi için kanun düzenlemelerine ihtiyaç var

Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarının da CMK anlamında yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmasının gerektiğini belirterek, "İleride de... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T18:49+0300

2024-02-04T18:49+0300

2024-02-04T18:51+0300

türkiye

yılmaz tunç

anayasa

yargıtay

türkiye işçi partisi

türkiye işçi partisi (tip)

can atalay

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Tunç, bölgede ilk etapta 1000 hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 8 bin 951 adliye personeli ve 538 adli tıp uzmanının görevlendirildiğini bildirdi.Tunç, yıkılan 15 adliye için hızlı şekilde ihale süreçlerini başlattıklarını aktardı.Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, bunlardan 267'si hakkındaki tutuklama, 984'ü için ise adli kontrol kararının devam ettiğini anlatan Tunç, "Bunların içerisinde müteahhitler, yapı sorumluları, yapı sahipleri, binada sonradan değişiklik yapanlar var" bilgisini paylaştı.Şu ana kadar 812 dosyada bilirkişi raporunun geldiğini, 1783 dosyanın da bilirkişide olduğunu kaydeden Tunç, 1007 dosyanın ise bilirkişiye gönderilmesinin beklendiğini söyledi.'Anayasa Mahkememizin yapısıyla ilgili uyumlu yapılanmanın olması lazım'Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine de değinen Tunç, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olup olmaması yönünde bir tartışma söz konusu olduğuna işaret etti.Anayasa'nın 153. maddesindeki Anayasa Mahkemesinin bağlayıcılığını düzenleyen maddenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Tunç, "Bunlar Anayasa değişikliği gerektiren hususlar. Aslında Anayasa'da, Anayasa Mahkememizin yapısıyla ilgili bireysel başvuru mekanizmasıyla uyumlu bir yapılanmanın da olması lazım. Bu da Anayasa değişikliği gerektirir" diye konuştu.Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun arasında çelişki olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olduğunu, bunların yasalaşma sürecini Mecliste takip ettiklerini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240201/kurtulmus-tbmm-ne-anayasa-mahkemesini-ne-de-yargitayi-denetleyen-bir-kurum-degildir-1080285747.html

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yılmaz tunç, anayasa, yargıtay, türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip), can atalay