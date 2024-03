https://sputniknews.com.tr/20240327/venezuelladaki-devlet-baskanligi-secimleri-icin-13-adayin-basvurusu-kabul-edildi-1082085441.html

Venezüella'daki devlet başkanlığı seçimleri için 13 adayın başvurusu kabul edildi

Venezüella'daki devlet başkanlığı seçimleri için 13 adayın başvurusu kabul edildi

Basın toplantısında konuşan Amoroso, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimi için 37 partiden 13 adayın kayıt işlemlerinin tamamlandığını söyledi.Başvuruların dün sonra erdiğini hatırlatan Amoroso, "Bu seçim sürecine siyasi amaçlı katılan toplamda 37 örgüt var. Bu örgütlerin her biri Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Anayasası'nın belirlediği koşulları yerine getirdi. CNE, her 6 yılda bir düzenlenen seçimlerle ilgili görevlerini harfiyen yerine getirmiştir" ifadesini kullandı.Amoroso, seçime katılacak isimlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Luis Eduardo Martinez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Jose Brito, Benjamin Rausseo, Javier Bertucci, Claudio Fermin, Luis Ratti, Enrique Marquez, Manuel Rosales ve Edmundo Gonzalez Urruitia olduğunu kaydetti.Partilerin başvuru süreçlerinin Anayasa'da belirtilen koşullara göre gerçekleştirildiğini dile getiren Amoroso, "Venezüella Anayasa'sına gösterilen bağlılık nedeniyle katılımcıların her birine teşekkür ederiz" dedi.Kolombiya ve Brezilya'dan Venezüella'ya ‘seçim süreci’ eleştirisiBrezilya ve Kolombiya, Venezüella'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin gösterdiği adayların Ulusal Seçim Konseyince (CNE) onaylanmamasını eleştirdi.Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi için ana muhalefet partisi adayının başvurusunun onaylanmamasının endişeyle takip edildiği bildirildi.Muhalefet ile yapılan Barbados anlaşmasının önemi hatırlatılan açıklamada, Venezüella yönetimine ‘şeffaf ve özgür’ bir seçim süreci yürütülmesi çağrısı yapıldığı belirtildi.Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezüella hükümetine muhalefet ile yapılan Barbados anlaşması anımsatıldı.ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında bu yıl Venezüella'da özgür ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Venezüella hükümetinden Barbados anlaşmasının gerekliliklerine uyulması talep edildi.Venezüella'dan Brezilya ve Kolombiya'ya yanıtVenezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, Brezilya ve Kolombiya'dan ülkenin anayasal kararlarına saygı duyulmasını istedi.Açıklamaların ülkenin içişlerine müdahale anlamına geldiğini belirten Gil, Venezüella'nın son 25 yılda tüm seçim süreçlerine gereken garantiyi verdiğini kaydetti.Öte yandan Küba ve Nikaragua yönetiminden yapılan açıklamada, Venezüella'nın anayasal kararlarına saygı duyulması istendi.Ne olmuştu?Ana muhalefetin ilk adayı Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine Demokratik Üniter Platformu (PUD), yeni adayı olarak 22 Mart Cuma günü 80 yaşındaki Corina Yoris'i açıklamıştı.PUD'un X hesabından dün yapılan açıklamada, CNE'nin, 28 Temmuz'daki seçimlere ilişkin adayları Corina Yoris'in başvurusunu, başvuru süresi bitmesine rağmen hala onaylamadığı belirtilmişti.Yoris, 25 Mart'taki basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.Latin Amerikalı 7 ülke de Venezüella'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili endişeli olduklarını duyurmuştu.

