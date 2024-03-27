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https://sputniknews.com.tr/20240327/venezuelladaki-devlet-baskanligi-secimleri-icin-13-adayin-basvurusu-kabul-edildi-1082085441.html
Venezüella'daki devlet başkanlığı seçimleri için 13 adayın başvurusu kabul edildi
Venezüella'daki devlet başkanlığı seçimleri için 13 adayın başvurusu kabul edildi
Sputnik Türkiye
Venezüella Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanlığı seçimi için aralarında mevcut başkan Maduro'nun da yer aldığı 13 ismin adaylık... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T09:20+0300
2024-03-27T09:20+0300
dünya
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venezüella devlet başkanı nicolas maduro
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Basın toplantısında konuşan Amoroso, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimi için 37 partiden 13 adayın kayıt işlemlerinin tamamlandığını söyledi.Başvuruların dün sonra erdiğini hatırlatan Amoroso, "Bu seçim sürecine siyasi amaçlı katılan toplamda 37 örgüt var. Bu örgütlerin her biri Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Anayasası'nın belirlediği koşulları yerine getirdi. CNE, her 6 yılda bir düzenlenen seçimlerle ilgili görevlerini harfiyen yerine getirmiştir" ifadesini kullandı.Amoroso, seçime katılacak isimlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Luis Eduardo Martinez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Jose Brito, Benjamin Rausseo, Javier Bertucci, Claudio Fermin, Luis Ratti, Enrique Marquez, Manuel Rosales ve Edmundo Gonzalez Urruitia olduğunu kaydetti.Partilerin başvuru süreçlerinin Anayasa'da belirtilen koşullara göre gerçekleştirildiğini dile getiren Amoroso, "Venezüella Anayasa'sına gösterilen bağlılık nedeniyle katılımcıların her birine teşekkür ederiz" dedi.Kolombiya ve Brezilya'dan Venezüella'ya ‘seçim süreci’ eleştirisiBrezilya ve Kolombiya, Venezüella'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin gösterdiği adayların Ulusal Seçim Konseyince (CNE) onaylanmamasını eleştirdi.Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi için ana muhalefet partisi adayının başvurusunun onaylanmamasının endişeyle takip edildiği bildirildi.Muhalefet ile yapılan Barbados anlaşmasının önemi hatırlatılan açıklamada, Venezüella yönetimine ‘şeffaf ve özgür’ bir seçim süreci yürütülmesi çağrısı yapıldığı belirtildi.Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezüella hükümetine muhalefet ile yapılan Barbados anlaşması anımsatıldı.ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında bu yıl Venezüella'da özgür ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Venezüella hükümetinden Barbados anlaşmasının gerekliliklerine uyulması talep edildi.Venezüella'dan Brezilya ve Kolombiya'ya yanıtVenezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, Brezilya ve Kolombiya'dan ülkenin anayasal kararlarına saygı duyulmasını istedi.Açıklamaların ülkenin içişlerine müdahale anlamına geldiğini belirten Gil, Venezüella'nın son 25 yılda tüm seçim süreçlerine gereken garantiyi verdiğini kaydetti.Öte yandan Küba ve Nikaragua yönetiminden yapılan açıklamada, Venezüella'nın anayasal kararlarına saygı duyulması istendi.Ne olmuştu?Ana muhalefetin ilk adayı Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine Demokratik Üniter Platformu (PUD), yeni adayı olarak 22 Mart Cuma günü 80 yaşındaki Corina Yoris'i açıklamıştı.PUD'un X hesabından dün yapılan açıklamada, CNE'nin, 28 Temmuz'daki seçimlere ilişkin adayları Corina Yoris'in başvurusunu, başvuru süresi bitmesine rağmen hala onaylamadığı belirtilmişti.Yoris, 25 Mart'taki basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.Latin Amerikalı 7 ülke de Venezüella'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili endişeli olduklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240326/venezuella-devlet-baskani-maduro-ucuncu-kez-devlet-baskani-adayi-oldu--1082047526.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, devlet başkanlığı seçimi, latin amerika, brezilya, kolombiya
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, devlet başkanlığı seçimi, latin amerika, brezilya, kolombiya

Venezüella'daki devlet başkanlığı seçimleri için 13 adayın başvurusu kabul edildi

09:20 27.03.2024
© AFP 2023 / FEDERICO PARRAVenezüella (Venezuela) devlet başkanlığı seçimleri Elvis Amoroso
Venezüella (Venezuela) devlet başkanlığı seçimleri Elvis Amoroso - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / FEDERICO PARRA
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Venezüella Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanlığı seçimi için aralarında mevcut başkan Maduro'nun da yer aldığı 13 ismin adaylık başvurusunun kabul edildiğini bildirdi.
Basın toplantısında konuşan Amoroso, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimi için 37 partiden 13 adayın kayıt işlemlerinin tamamlandığını söyledi.
Başvuruların dün sonra erdiğini hatırlatan Amoroso, "Bu seçim sürecine siyasi amaçlı katılan toplamda 37 örgüt var. Bu örgütlerin her biri Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Anayasası'nın belirlediği koşulları yerine getirdi. CNE, her 6 yılda bir düzenlenen seçimlerle ilgili görevlerini harfiyen yerine getirmiştir" ifadesini kullandı.
Amoroso, seçime katılacak isimlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Luis Eduardo Martinez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Jose Brito, Benjamin Rausseo, Javier Bertucci, Claudio Fermin, Luis Ratti, Enrique Marquez, Manuel Rosales ve Edmundo Gonzalez Urruitia olduğunu kaydetti.
Partilerin başvuru süreçlerinin Anayasa'da belirtilen koşullara göre gerçekleştirildiğini dile getiren Amoroso, "Venezüella Anayasa'sına gösterilen bağlılık nedeniyle katılımcıların her birine teşekkür ederiz" dedi.

Kolombiya ve Brezilya'dan Venezüella'ya ‘seçim süreci’ eleştirisi

Brezilya ve Kolombiya, Venezüella'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin gösterdiği adayların Ulusal Seçim Konseyince (CNE) onaylanmamasını eleştirdi.
Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi için ana muhalefet partisi adayının başvurusunun onaylanmamasının endişeyle takip edildiği bildirildi.
Muhalefet ile yapılan Barbados anlaşmasının önemi hatırlatılan açıklamada, Venezüella yönetimine ‘şeffaf ve özgür’ bir seçim süreci yürütülmesi çağrısı yapıldığı belirtildi.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezüella hükümetine muhalefet ile yapılan Barbados anlaşması anımsatıldı.
ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında bu yıl Venezüella'da özgür ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Venezüella hükümetinden Barbados anlaşmasının gerekliliklerine uyulması talep edildi.

Venezüella'dan Brezilya ve Kolombiya'ya yanıt

Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, Brezilya ve Kolombiya'dan ülkenin anayasal kararlarına saygı duyulmasını istedi.
Açıklamaların ülkenin içişlerine müdahale anlamına geldiğini belirten Gil, Venezüella'nın son 25 yılda tüm seçim süreçlerine gereken garantiyi verdiğini kaydetti.
Öte yandan Küba ve Nikaragua yönetiminden yapılan açıklamada, Venezüella'nın anayasal kararlarına saygı duyulması istendi.

Ne olmuştu?

Ana muhalefetin ilk adayı Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine Demokratik Üniter Platformu (PUD), yeni adayı olarak 22 Mart Cuma günü 80 yaşındaki Corina Yoris'i açıklamıştı.
PUD'un X hesabından dün yapılan açıklamada, CNE'nin, 28 Temmuz'daki seçimlere ilişkin adayları Corina Yoris'in başvurusunu, başvuru süresi bitmesine rağmen hala onaylamadığı belirtilmişti.
Yoris, 25 Mart'taki basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.
Latin Amerikalı 7 ülke de Venezüella'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili endişeli olduklarını duyurmuştu.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
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Venezüella Devlet Başkanı Maduro, üçüncü kez devlet başkanı adayı oldu
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