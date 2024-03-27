Uzmanlar gizli tehlikeye karşı uyardı: Elektronik sigara mı yoksa normal sigara mı daha zararlı?

"Elektronik sigarada sadece sıvı nikotin var. Her biri tek başına kanser yapabilecek bu kadar çok kimyasal madde arasında belki de en az zararlısı nikotin. Bilinenin aksine nikotin sigaranın en zararlı maddesi değil ama bağımlılık yapıcı maddesi. Yani bir başka deyişle sigara içilmesinin nedeni içeriğinde bulunan nikotin maddesi. Elektronik sigaraiçin belirlenen sıvı nikotin değerleri var. Bu değerlerin üzerinde sıvı nikotin içeren sigaralar vücuttaki dengeyi bozar; tansiyonu yükseltir, kalp damar hastalıkları riskini artırır, akciğer kanserini tetikler. Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar filtreli, mentollü ya da 'light' sigaralar çıkmadan önceki dönemde akciğer kanserinin dünya üzerinde en sık görülen türü yassı hücreli (epidermoid)kanser idi. Bu kanser tipi erken teşhis edildiğinde tedaviye daha iyi yanıt vermektedir.

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki farklı türde sigaralar (filtreli, mentollü ya da “light”) çıkmaya başladıktan sonra akciğer kanserlerinin türlerinin sıklığı da değişmeye başladı. Tedavi şansı en yüksek olan yassı hücreli kanser ikinci sıraya düştü, birinci sıraya akciğer kanserinin en tehlikeli tiplerinden biri olan adenokanser yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da en sık görülen akciğer kanseri artık adenokanser. Ülkemizde ilk sırada olmasa bile ilk sıraya doğru çıkmaya başladı. Neden böyle olduğunu araştırdığımızda sigaranın çeşitleri artarak, filtre kullanılmaya başlandıkça sigarayı yarısına kadar içen insanların sigarayı sonuna kadar içmeye başladığı, böylece sigara içme süresinin uzadığı, sigara içen kişinin dumanını daha derine çekmeye başladığını gördük. Bu da sigaranın etkilerinin akciğerlerin daha uç kısımlarına kadar ulaşmaya başladığını gösterdi.