https://sputniknews.com.tr/20240327/kutle-halinde-turkiyeye-geliyor-uzmani--maske-takmaniz-gerekebilir-diyerek-uyardi--1082082012.html

Kütle halinde Türkiye'ye geliyor: Uzmanı 'Maske takmanız gerekebilir' diyerek uyardı

Kütle halinde Türkiye'ye geliyor: Uzmanı 'Maske takmanız gerekebilir' diyerek uyardı

Sputnik Türkiye

Türkiye yeni haftaya kuvvetli rüzgarla başladı. Meteoroloji danışmanı Orhan Şen, Kuzey Afrika'dan gelecek olan çöl tozu için uyarılarda bulundu. Şen, toz... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T06:26+0300

2024-03-27T06:26+0300

2024-03-27T06:28+0300

yaşam

çöl

çöl tozu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

izmir

ankara

bursa

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/02/1055255850_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f413ce8452fdd1f41f0c231ad9ff8ad0.jpg

Sahra Çölü üzerinden çöl tozu geliyor. Türkiye, yeni haftada Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girecek. Bu olayla ilgili Meteoroloji danışmanı Orhan Şen uyarılarda bulundu.Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:'Bu durum 2 gün daha sürecek''Kırmızı çamur olacak'Sahra Çölü üzerinden gelen toz taşınımı yurdun batısında çamur şeklinde yağışlara sebep olabilir. Uzmanlara göre, bu durum toprak için faydalı.Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Özellikle mart sonuna geldiğimiz zaman bu çöl tozları artar çok daha fazla gelmeye başlar ve ısınma ile beraber yağış da olacak. Haftaya yağmaya başladıktan sonra arabalar çamurlanacak özellikle kırmızı çamur olacak" dedi.Dünyayı besleyen ana gübrenin çöl tozları olduğunu belirten Yaşar şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240327/yerel-secim-oy-kullanmama-cezasi-2024-yerel-secimlerde-oy-kullanmak-zorunlu-mu-cezasi-ne-kadar-1082081817.html

izmir

ankara

bursa

eskişehir

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

27 mart hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, çamur yağmuru, çöl tozu