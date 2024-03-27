https://sputniknews.com.tr/20240327/yerel-secim-oy-kullanmama-cezasi-2024-yerel-secimlerde-oy-kullanmak-zorunlu-mu-cezasi-ne-kadar-1082081817.html

31 Mart'ta sandığa gitmeyecekler dikkat: Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası belli oldu

31 Mart'ta sandığa gitmeyecekler dikkat: Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken seçmenler, 'seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, cezası ne kadar' sorularını araştırmaya başladı. Seçim yasaları... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T06:02+0300

2024-03-27T06:02+0300

2024-03-27T06:04+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

seçim yasası

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

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Seçim yasalarına göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar belirli kurallara tabidir.Seçimde oy kullanmama cezası var mı?298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.Oy kullanmazsam ne kadar ceza öderim?Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.Kimler oy kullanamaz YSK?Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler.

https://sputniknews.com.tr/20240324/yerel-secim-yaklasiyor-oy-verme-saatleri-nedir-secmen-bilgi-kagidinin-getirilmesi-zorunlu-mu-mu-1081999556.html

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