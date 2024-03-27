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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240327/yerel-secim-oy-kullanmama-cezasi-2024-yerel-secimlerde-oy-kullanmak-zorunlu-mu-cezasi-ne-kadar-1082081817.html
31 Mart'ta sandığa gitmeyecekler dikkat: Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası belli oldu
31 Mart'ta sandığa gitmeyecekler dikkat: Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken seçmenler, 'seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, cezası ne kadar' sorularını araştırmaya başladı. Seçim yasaları... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
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31 mart yerel seçimleri
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yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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Seçim yasalarına göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar belirli kurallara tabidir.Seçimde oy kullanmama cezası var mı?298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.Oy kullanmazsam ne kadar ceza öderim?Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.Kimler oy kullanamaz YSK?Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler.
https://sputniknews.com.tr/20240324/yerel-secim-yaklasiyor-oy-verme-saatleri-nedir-secmen-bilgi-kagidinin-getirilmesi-zorunlu-mu-mu-1081999556.html
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oy kullanmama cezası kaç tl 2024, oy kullanmama cezası var mı, oy kullanmama cezası 2024, seçimde oy kullanmama cezası var mı, oy kullanma zorunluluğu var mı, kimler oy kullanamaz ysk
oy kullanmama cezası kaç tl 2024, oy kullanmama cezası var mı, oy kullanmama cezası 2024, seçimde oy kullanmama cezası var mı, oy kullanma zorunluluğu var mı, kimler oy kullanamaz ysk

31 Mart'ta sandığa gitmeyecekler dikkat: Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası belli oldu

06:02 27.03.2024 (güncellendi: 06:04 27.03.2024)
© AA / Didem Mente31 Mart 2024 yerel seçimleri
31 Mart 2024 yerel seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AA / Didem Mente
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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken seçmenler, 'seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, cezası ne kadar' sorularını araştırmaya başladı. Seçim yasaları çerçevesinde, oy kullanma eylemi Türk vatandaşlar için bir zorunluluktur. Ancak, bu zorunluluğun ihlali halinde uygulanacak cezalar belirli kurallara tabidir. Peki, seçimlerde oy kullanılmazsa ne olur?
Seçim yasalarına göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar belirli kurallara tabidir.

Seçimde oy kullanmama cezası var mı?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.

Oy kullanmazsam ne kadar ceza öderim?

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.

Kimler oy kullanamaz YSK?

Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler.
yerel seçim, seçim kurulu, liste, aday - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Yerel seçim yaklaşıyor: Saat kaçta oy kullanılacak, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?
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