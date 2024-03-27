https://sputniknews.com.tr/20240327/ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-telgram-ukraynanin-ulusal-guvenligi-acisindan-bir-sorun-1082139556.html

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov: Telegram Ukrayna'nın ulusal güvenliği açısından bir sorun

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov: Telegram Ukrayna'nın ulusal güvenliği açısından bir sorun

Sputnik Türkiye

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Budanov, Telegram’ı ülkenin ulusal güvenliği açısından bir sorun olarak nitelendirdi. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T21:13+0300

2024-03-27T21:13+0300

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Rusya tarafından terör saldırılarıyla bağlantısı olmakla suçlanan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov yaptığı açıklamada, mesajlaşma uygulaması Telegram’ın Ukrayna’nın ulusal güvenliği açısından bir sorun olduğunu belirtti.Budanov, “Telegram, ulusal güvenlik açısından kesinlikle bir sorun. Bunun anlaşılması gerekiyor. Aynı zamanda ifade özgürlüğünün bastırılmasına kesinlikle karşıyım. Ancak bu kadarı da fazla. Yani ülkemizde herkes kanal açabiliyor, istediği herşeyi yazabiliyor ve bir şeyler yapmaya başladığında bunun medya özgürlüğü olduğunun arkasına sığınabiliyor. Ama bu medya özgürlüğü değil, buna farklı bir şey deniyor” dedi.Budanov, Telegram’ın herkes tarafından takip edildiğine dikkat çekerek, “Birçok açıdan içeride yıkıcı bir etkisi var ama aynı zamanda onun sayesinde işgal altındaki bölgelerdeki insanlara bir şeyler iletmek de mümkün” diye konuştu.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Sözcüsü Andrey Yusov, Telegram'ı ülkenin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirmişti. Kasım 2023'te, o dönem Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olan Aleksey Danilov, Telegram'ın zararlı bir uygulama olduğunu belirtmiş ve ülkede engellenmesi gerektiğini ifade etmişti.

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kirill budanov, telegram, ukrayna, ukrayna krizi