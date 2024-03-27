https://sputniknews.com.tr/20240327/belgorod-yonetimi-kente-yaklasan-3-iha-dusuruldu-1082133918.html
Belgorod yönetimi: 'Kente yaklaşan 3 İHA düşürüldü'
Belgorod yönetimi: 'Kente yaklaşan 3 İHA düşürüldü'
Sputnik Türkiye
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, kente yaklaşmakta olan 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, ön bilgilere göre olayda yaralanan olmadığını ve... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T18:44+0300
2024-03-27T18:44+0300
2024-03-27T18:44+0300
ukrayna krizi
rusya
belgorod
vyaçeslav gladkov
iha
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
ukrayna ordusu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081622864_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_eaeb499d7cef89630d6993b3dabad370.jpg
Telegram kanalından saldırı girişimi ile ilgili paylaşımda bulunan Vali Gladkov, “Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri, şehre yaklaşan 3 adet uçak tipi İHA’yı düşürdü. Acil servisler, sahadaki sonuçlarla ilgili bilgileri netleştiriyor. İlk verilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı, tahribat oluşmadı” ifadelerini kullandı.‘Kentin içinde yer alan bir idari binaya İHA çarptı, bir yaralı var’Gladkov daha önce Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının kentin içinde yer alan idari binaya çarptığını, olay sonucunda bir kadının yaralandığını bildirmişti.Gladkov, “Bir yaralı kadın var, gerekli tüm tıbbi müdahale yapılıyor. Patlama sonucu binanın 3. ve 4. katlarındaki camlar kırıldı, cephede hasar oluştu. Tüm acil servisler olay yerinde çalışıyor” açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-bati-interpolu-kendi-siyasi-oyununa-cekmeye-calisiyor-1082133533.html
rusya
belgorod
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081622864_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_ddaa4c5a5e4a27a9ba4fcd9fde8d3afb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu
rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu
Belgorod yönetimi: 'Kente yaklaşan 3 İHA düşürüldü'
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, kente yaklaşmakta olan 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, ön bilgilere göre olayda yaralanan olmadığını ve tahribat oluşmadığını bildirdi.
Telegram kanalından saldırı girişimi ile ilgili paylaşımda bulunan Vali Gladkov, “Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri, şehre yaklaşan 3 adet uçak tipi İHA’yı düşürdü. Acil servisler, sahadaki sonuçlarla ilgili bilgileri netleştiriyor. İlk verilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı, tahribat oluşmadı” ifadelerini kullandı.
‘Kentin içinde yer alan bir idari binaya İHA çarptı, bir yaralı var’
Gladkov daha önce Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının kentin içinde yer alan idari binaya çarptığını, olay sonucunda bir kadının yaralandığını bildirmişti.
Gladkov, “Bir yaralı kadın var, gerekli tüm tıbbi müdahale yapılıyor. Patlama sonucu binanın 3. ve 4. katlarındaki camlar kırıldı, cephede hasar oluştu. Tüm acil servisler olay yerinde çalışıyor” açıklamasında bulunmuştu.