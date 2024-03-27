https://sputniknews.com.tr/20240327/belgorod-yonetimi-kente-yaklasan-3-iha-dusuruldu-1082133918.html

Belgorod yönetimi: 'Kente yaklaşan 3 İHA düşürüldü'

Belgorod yönetimi: 'Kente yaklaşan 3 İHA düşürüldü'

Sputnik Türkiye

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, kente yaklaşmakta olan 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, ön bilgilere göre olayda yaralanan olmadığını ve... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T18:44+0300

2024-03-27T18:44+0300

2024-03-27T18:44+0300

ukrayna krizi

rusya

belgorod

vyaçeslav gladkov

iha

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

ukrayna ordusu

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Telegram kanalından saldırı girişimi ile ilgili paylaşımda bulunan Vali Gladkov, “Belgorod bölgesinde hava savunma sistemleri, şehre yaklaşan 3 adet uçak tipi İHA’yı düşürdü. Acil servisler, sahadaki sonuçlarla ilgili bilgileri netleştiriyor. İlk verilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı, tahribat oluşmadı” ifadelerini kullandı.‘Kentin içinde yer alan bir idari binaya İHA çarptı, bir yaralı var’Gladkov daha önce Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının kentin içinde yer alan idari binaya çarptığını, olay sonucunda bir kadının yaralandığını bildirmişti.Gladkov, “Bir yaralı kadın var, gerekli tüm tıbbi müdahale yapılıyor. Patlama sonucu binanın 3. ve 4. katlarındaki camlar kırıldı, cephede hasar oluştu. Tüm acil servisler olay yerinde çalışıyor” açıklamasında bulunmuştu.

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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu