https://sputniknews.com.tr/20240327/sirbistan-natonun-saldirilari-sonrasi-kanserden-olumler-artti-1082094395.html
Sırbistan: NATO'nun saldırıları sonrası kanserden ölümler arttı
Sırbistan: NATO'nun saldırıları sonrası kanserden ölümler arttı
Sputnik Türkiye
Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic, NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik saldırganlığının ardından Sırbistan'daki kanserden kaynaklanan hastalık ve ölümlerin artmaya... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T13:26+0300
2024-03-27T13:26+0300
2024-03-27T13:26+0300
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NATO'nun eski Yugoslavya'ya başlattığı Müttefik Güç Harekatı'nın (Operation Allied Force) üzerinden 25 yıl geçerken saldırıların etkisi bugün hala yaygın bir şekilde hissediliyor.Sputnik'e demeç veren Sırbistan Sağlık Bakanı Danica Grujicic, "Biz ve komşularımız Hırvatlar ve Macarlar, Avrupa'da kanserden ölüm oranlarında yıllardır birinci sırayı alıyoruz. Nitekim, ECIS'in (Avrupa Kanser Bilgi Sistemi) 2020 yılı verilerine göre Sırbistan, Avrupa ortalaması 100 bin kişi başına 108.7 iken 150.6'lık endeksle ilk sırada yer aldı. Ölüm düzeyi açısından en üst sırada solunum sistemi (akciğerler), meme bezleri, merkezi sinir sistemi organları, tiroid bezi, dolaşım ve sindirim sistemi tümörleri yer alıyor" dedi.'Ukrayna'da zenginleştirilmiş uranyumlu mühimmat kullanılması kabul edilemez'Ukrayna'da zenginleştirilmiş uranyumlu mühimmat kullanılmasını eleştiren Grujicic, bunun tehlikeli ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi.Rusya'dayken demeç verdiği tüm medya kuruluşlarında Kiev yönetiminin bu mühimmatların kullanılmasına izin vermemesi yönünde çağrı yaptığını anlatan Grujicic, "İnsanlar daha sonra bu topraklarda yaşamak zorunda kalacak ve bölge aşırı derecede kirlenmiş olacak. O bölgeden tahılı, buğdayı veya herhangi bir tarım ürününü kimler alacak? Hem Ukrayna hem de Rus halkları gelecek nesiller boyunca acı çekecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-bmgkda-yugoslavya-konulu-toplantinin-yakin-zamanda-yapilmasini-talep-etti-1082079638.html
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sırbistan, nato, yugoslavya, bombardıman, uranyum, zenginleştirilmiş uranyum, seyreltilmiş uranyum, kanser
sırbistan, nato, yugoslavya, bombardıman, uranyum, zenginleştirilmiş uranyum, seyreltilmiş uranyum, kanser
Sırbistan: NATO'nun saldırıları sonrası kanserden ölümler arttı
Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic, NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik saldırganlığının ardından Sırbistan'daki kanserden kaynaklanan hastalık ve ölümlerin artmaya devam ettiğini söyledi.
NATO'nun eski Yugoslavya'ya başlattığı Müttefik Güç Harekatı'nın (Operation Allied Force) üzerinden 25 yıl geçerken saldırıların etkisi bugün hala yaygın bir şekilde hissediliyor.
Sputnik'e demeç veren Sırbistan Sağlık Bakanı Danica Grujicic, "Biz ve komşularımız Hırvatlar ve Macarlar, Avrupa'da kanserden ölüm oranlarında yıllardır birinci sırayı alıyoruz. Nitekim, ECIS'in (Avrupa Kanser Bilgi Sistemi) 2020 yılı verilerine göre Sırbistan, Avrupa ortalaması 100 bin kişi başına 108.7 iken 150.6'lık endeksle ilk sırada yer aldı. Ölüm düzeyi açısından en üst sırada solunum sistemi (akciğerler), meme bezleri, merkezi sinir sistemi organları, tiroid bezi, dolaşım ve sindirim sistemi tümörleri yer alıyor" dedi.
'Ukrayna'da zenginleştirilmiş uranyumlu mühimmat kullanılması kabul edilemez'
Ukrayna'da zenginleştirilmiş uranyumlu mühimmat kullanılmasını eleştiren Grujicic, bunun tehlikeli ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
Rusya'dayken demeç verdiği tüm medya kuruluşlarında Kiev yönetiminin bu mühimmatların kullanılmasına izin vermemesi yönünde çağrı yaptığını anlatan Grujicic, "İnsanlar daha sonra bu topraklarda yaşamak zorunda kalacak ve bölge aşırı derecede kirlenmiş olacak. O bölgeden tahılı, buğdayı veya herhangi bir tarım ürününü kimler alacak? Hem Ukrayna hem de Rus halkları gelecek nesiller boyunca acı çekecek" ifadelerini kullandı.