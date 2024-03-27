https://sputniknews.com.tr/20240327/sirbistan-natonun-saldirilari-sonrasi-kanserden-olumler-artti-1082094395.html

Sırbistan: NATO'nun saldırıları sonrası kanserden ölümler arttı

Sırbistan: NATO'nun saldırıları sonrası kanserden ölümler arttı

Sputnik Türkiye

Sırbistan Sağlık Bakanı Grujicic, NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik saldırganlığının ardından Sırbistan'daki kanserden kaynaklanan hastalık ve ölümlerin artmaya... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T13:26+0300

2024-03-27T13:26+0300

2024-03-27T13:26+0300

dünya

sırbistan

nato

yugoslavya

bombardıman

uranyum

zenginleştirilmiş uranyum

seyreltilmiş uranyum

kanser

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082058347_0:38:1039:622_1920x0_80_0_0_d71e5ecdd7349e92b6523b86d02030a7.jpg

NATO'nun eski Yugoslavya'ya başlattığı Müttefik Güç Harekatı'nın (Operation Allied Force) üzerinden 25 yıl geçerken saldırıların etkisi bugün hala yaygın bir şekilde hissediliyor.Sputnik'e demeç veren Sırbistan Sağlık Bakanı Danica Grujicic, "Biz ve komşularımız Hırvatlar ve Macarlar, Avrupa'da kanserden ölüm oranlarında yıllardır birinci sırayı alıyoruz. Nitekim, ECIS'in (Avrupa Kanser Bilgi Sistemi) 2020 yılı verilerine göre Sırbistan, Avrupa ortalaması 100 bin kişi başına 108.7 iken 150.6'lık endeksle ilk sırada yer aldı. Ölüm düzeyi açısından en üst sırada solunum sistemi (akciğerler), meme bezleri, merkezi sinir sistemi organları, tiroid bezi, dolaşım ve sindirim sistemi tümörleri yer alıyor" dedi.'Ukrayna'da zenginleştirilmiş uranyumlu mühimmat kullanılması kabul edilemez'Ukrayna'da zenginleştirilmiş uranyumlu mühimmat kullanılmasını eleştiren Grujicic, bunun tehlikeli ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi.Rusya'dayken demeç verdiği tüm medya kuruluşlarında Kiev yönetiminin bu mühimmatların kullanılmasına izin vermemesi yönünde çağrı yaptığını anlatan Grujicic, "İnsanlar daha sonra bu topraklarda yaşamak zorunda kalacak ve bölge aşırı derecede kirlenmiş olacak. O bölgeden tahılı, buğdayı veya herhangi bir tarım ürününü kimler alacak? Hem Ukrayna hem de Rus halkları gelecek nesiller boyunca acı çekecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-bmgkda-yugoslavya-konulu-toplantinin-yakin-zamanda-yapilmasini-talep-etti-1082079638.html

sırbistan

yugoslavya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, nato, yugoslavya, bombardıman, uranyum, zenginleştirilmiş uranyum, seyreltilmiş uranyum, kanser