https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-bmgkda-yugoslavya-konulu-toplantinin-yakin-zamanda-yapilmasini-talep-etti-1082079638.html
Rusya, BMGK’da Yugoslavya konulu toplantının yakın zamanda yapılmasını talep etti
Rusya, BMGK’da Yugoslavya konulu toplantının yakın zamanda yapılmasını talep etti
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova’nın BMGK’nin Fransa tarafından engellenen ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25.yıl... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T02:55+0300
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25.yıl dönümü’ konulu toplantının pazartesi günü Fransa tarafından engellenmesi nedeniyle, Rusya’nın BMGK’nin bu konuyla ilgili yakın zamanda yeniden toplanmasını talep ettiğini ifade etti.Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “Dün Rusya Federasyonu, ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25. yıldönümü' konulu yakın zamanda bir toplantı yapılmasını talep etti. Japonya başkanlığından resmi bir yanıt bekliyoruz” dedi.Pazartesi günü Fransa ve ABD, BMGK’da Rusya’nın girişimiyle yapılması planlanan 'NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25. yıldönümü' konulu toplantısını engellerken, Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Rivière, bu konunun güncel olmadığını ve söz konusu toplantıyla ilgili kimsenin Fransa’ya danışmadığını belirtmişti.BMGK’ya başkanlık yapan Japonya’nın toplantının yapılmasına onay vermesine rağmen Fransa, bu konunun oylamaya alınmasını talep etmişti. Oylamada sadece Rusya, Çin ve Cezayir toplantının yapılmasına ‘evet’ derken, diğer 12 ülke çekimser oy kullanmış, bunun sonucunda toplantı iptal edilmişti.Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, toplantının engellenmesinin gerçek nedeninin Batılı ülke temsilcilerinin, NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması konusunun BM Güvenlik Konseyi'nde açık bir şekilde tratışılmasından korkmaları olduğunu açıklamaştı.
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rusya, dmitriy polyanskiy, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), yugoslavya, nato, fransa anayasa konseyi
rusya, dmitriy polyanskiy, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), yugoslavya, nato, fransa anayasa konseyi
Rusya, BMGK’da Yugoslavya konulu toplantının yakın zamanda yapılmasını talep etti
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova’nın BMGK’nin Fransa tarafından engellenen ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25.yıl dönümü’ konulu toplantısının yeniden yapılmasını talep ettiğini belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25.yıl dönümü’ konulu toplantının pazartesi günü Fransa tarafından engellenmesi nedeniyle, Rusya’nın BMGK’nin bu konuyla ilgili yakın zamanda yeniden toplanmasını talep ettiğini ifade etti.
Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “Dün Rusya Federasyonu, ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25. yıldönümü' konulu yakın zamanda bir toplantı yapılmasını talep etti. Japonya başkanlığından resmi bir yanıt bekliyoruz” dedi.
Pazartesi günü Fransa ve ABD, BMGK’da Rusya’nın girişimiyle yapılması planlanan 'NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25. yıldönümü' konulu toplantısını engellerken, Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Rivière, bu konunun güncel olmadığını ve söz konusu toplantıyla ilgili kimsenin Fransa’ya danışmadığını belirtmişti.
BMGK’ya başkanlık yapan Japonya’nın toplantının yapılmasına onay vermesine rağmen Fransa, bu konunun oylamaya alınmasını talep etmişti. Oylamada sadece Rusya, Çin ve Cezayir toplantının yapılmasına ‘evet’ derken, diğer 12 ülke çekimser oy kullanmış, bunun sonucunda toplantı iptal edilmişti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, toplantının engellenmesinin gerçek nedeninin Batılı ülke temsilcilerinin, NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması konusunun BM Güvenlik Konseyi'nde açık bir şekilde tratışılmasından korkmaları olduğunu açıklamaştı.