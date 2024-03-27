Rusya, BMGK’da Yugoslavya konulu toplantının yakın zamanda yapılmasını talep etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
07:21
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Binlerce çocuk sokakta çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çin'in yol maliyeti Türkiye'yi şaşırttı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:07
83 dk
HABER MASASI
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar tarihi geldi.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Milli takımdaki en genç ve yaşlı futbolcular
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Rusya'da yaşanan terör saldırısı
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
18:24
2 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
18:34
6 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
18:47
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
19:13
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
19:32
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
20:07
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
20:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
07:17
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
18:27
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-bmgkda-yugoslavya-konulu-toplantinin-yakin-zamanda-yapilmasini-talep-etti-1082079638.html
Rusya, BMGK’da Yugoslavya konulu toplantının yakın zamanda yapılmasını talep etti
Rusya, BMGK’da Yugoslavya konulu toplantının yakın zamanda yapılmasını talep etti
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova’nın BMGK’nin Fransa tarafından engellenen ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25.yıl... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T02:55+0300
2024-03-27T02:55+0300
dünya
rusya
dmitriy polyanskiy
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
yugoslavya
nato
fransa anayasa konseyi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060644872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72e8833b8fff14ae40bcdd2887ec34b9.jpg
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25.yıl dönümü’ konulu toplantının pazartesi günü Fransa tarafından engellenmesi nedeniyle, Rusya’nın BMGK’nin bu konuyla ilgili yakın zamanda yeniden toplanmasını talep ettiğini ifade etti.Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “Dün Rusya Federasyonu, ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25. yıldönümü' konulu yakın zamanda bir toplantı yapılmasını talep etti. Japonya başkanlığından resmi bir yanıt bekliyoruz” dedi.Pazartesi günü Fransa ve ABD, BMGK’da Rusya’nın girişimiyle yapılması planlanan 'NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25. yıldönümü' konulu toplantısını engellerken, Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Rivière, bu konunun güncel olmadığını ve söz konusu toplantıyla ilgili kimsenin Fransa’ya danışmadığını belirtmişti.BMGK’ya başkanlık yapan Japonya’nın toplantının yapılmasına onay vermesine rağmen Fransa, bu konunun oylamaya alınmasını talep etmişti. Oylamada sadece Rusya, Çin ve Cezayir toplantının yapılmasına ‘evet’ derken, diğer 12 ülke çekimser oy kullanmış, bunun sonucunda toplantı iptal edilmişti.Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, toplantının engellenmesinin gerçek nedeninin Batılı ülke temsilcilerinin, NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması konusunun BM Güvenlik Konseyi'nde açık bir şekilde tratışılmasından korkmaları olduğunu açıklamaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240326/zaharovadan-teror-saldirisiyla-ilgili-iddiaya-yanit-tum-sahte-haberlerin-anasi-1082078106.html
rusya
yugoslavya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060644872_98:0:746:486_1920x0_80_0_0_83a96c2788ca9c3994eb16259b56fd0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, dmitriy polyanskiy, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), yugoslavya, nato, fransa anayasa konseyi
rusya, dmitriy polyanskiy, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), yugoslavya, nato, fransa anayasa konseyi

Rusya, BMGK’da Yugoslavya konulu toplantının yakın zamanda yapılmasını talep etti

02:55 27.03.2024
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AA
Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova’nın BMGK’nin Fransa tarafından engellenen ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25.yıl dönümü’ konulu toplantısının yeniden yapılmasını talep ettiğini belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25.yıl dönümü’ konulu toplantının pazartesi günü Fransa tarafından engellenmesi nedeniyle, Rusya’nın BMGK’nin bu konuyla ilgili yakın zamanda yeniden toplanmasını talep ettiğini ifade etti.
Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, “Dün Rusya Federasyonu, ‘NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25. yıldönümü' konulu yakın zamanda bir toplantı yapılmasını talep etti. Japonya başkanlığından resmi bir yanıt bekliyoruz” dedi.
Pazartesi günü Fransa ve ABD, BMGK’da Rusya’nın girişimiyle yapılması planlanan 'NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının 25. yıldönümü' konulu toplantısını engellerken, Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Rivière, bu konunun güncel olmadığını ve söz konusu toplantıyla ilgili kimsenin Fransa’ya danışmadığını belirtmişti.
BMGK’ya başkanlık yapan Japonya’nın toplantının yapılmasına onay vermesine rağmen Fransa, bu konunun oylamaya alınmasını talep etmişti. Oylamada sadece Rusya, Çin ve Cezayir toplantının yapılmasına ‘evet’ derken, diğer 12 ülke çekimser oy kullanmış, bunun sonucunda toplantı iptal edilmişti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, toplantının engellenmesinin gerçek nedeninin Batılı ülke temsilcilerinin, NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması konusunun BM Güvenlik Konseyi'nde açık bir şekilde tratışılmasından korkmaları olduğunu açıklamaştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
DÜNYA
Zaharova'dan terör saldırısıyla ilgili iddiaya yanıt: 'Tüm sahte haberlerin anası'
Dün, 23:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала